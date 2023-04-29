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Роман Головченко встретился с Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге

29.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прилетел в Екатеринбург. И сразу в столице Урала прошла встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает «МИР 24».

Стороны обсудили экономическое сотрудничество и отметили рост товарооборота. Минск помогает обновить общественный транспорт Екатеринбурга, поставляет троллейбусы и автобусы. Перспективу видят и в электробусах. Уральцы же в Беларусь продают турбинное оборудование для энергоузлов.

«У нас объемы взаимоторговли стабильно высокие. И он, товарооборот, имеет тенденцию к росту. Если в 21-ом году эта цифра составляла около полумиллиарда долларов, то в прошлом году практически 750 миллионов долларов. И первые месяцы этого года тоже говорят о том, что есть тенденции к росту», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Еще утром премьер-министр Беларуси был в Иркутске. Посетил там авиазавод. И отметил, что Минск будет помогать России в строительстве новых самолетов для гражданской авиации. Белорусская столица уже поставляет некоторые компоненты, узлы и агрегаты. В целом товарооборот между регионами с начала 2023-го прибавил 6%. И он будет расти. Так, в течение года Минск поставит в столицу восточной Сибири 30 новых автобусов.

Во время визита премьер-министра Беларуси в Иркутск партнеры подписали контракты на сумму более 9-ти миллионов долларов. Также Роман Головченко побывал в Новосибирске.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский премьер обсудил с главой Свердловской области экономическое сотрудничество и отметил рост товарооборота.
 
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