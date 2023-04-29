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Роман Головченко встретился с Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге
29.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прилетел в Екатеринбург. И сразу в столице Урала прошла встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает «МИР 24».
Еще утром премьер-министр Беларуси был в Иркутске. Посетил там авиазавод. И отметил, что Минск будет помогать России в строительстве новых самолетов для гражданской авиации. Белорусская столица уже поставляет некоторые компоненты, узлы и агрегаты. В целом товарооборот между регионами с начала 2023-го прибавил 6%. И он будет расти. Так, в течение года Минск поставит в столицу восточной Сибири 30 новых автобусов.
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Белорусский премьер обсудил с главой Свердловской области экономическое сотрудничество и отметил рост товарооборота.
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