Роман Головченко встретился с Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прилетел в Екатеринбург. И сразу в столице Урала прошла встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает «МИР 24».



Стороны обсудили экономическое сотрудничество и отметили рост товарооборота. Минск помогает обновить общественный транспорт Екатеринбурга, поставляет троллейбусы и автобусы. Перспективу видят и в электробусах. Уральцы же в Беларусь продают турбинное оборудование для энергоузлов.

«У нас объемы взаимоторговли стабильно высокие. И он, товарооборот, имеет тенденцию к росту. Если в 21-ом году эта цифра составляла около полумиллиарда долларов, то в прошлом году практически 750 миллионов долларов. И первые месяцы этого года тоже говорят о том, что есть тенденции к росту», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.