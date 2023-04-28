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Лукашенко призвал ускорить рекультивацию пострадавших от аварии на ЧАЭС земель
28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ускорить темпы полевых работ и наладить железную дисциплину потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко от управленцев Гомельской области и других регионов. Президент посетил район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, и провел совещание по развитию аграрного сектора, передает «МИР 24».
Глава государства раскритиковал бесхозяйственный подход к землям: некоторые участки запущены. При этом отношение к технике оценил. В местном хозяйстве взяли курс на восстановление поломанных тракторов и комбайнов. Благодаря этому сэкономили миллионы рублей. Лукашенко отметил: в стране немало делается для помощи пострадавшим районам. Построены квартиры, школы, детские сады, дороги и оснащенные всем необходимым клиники, но и местные руководители должны действовать, чтобы поднимать экономические показатели региона.
Президент поручил развивать Полесский радиационно-экологический заповедник. По мнению Лукашенко, это место будет интересно туристам и ученым.
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Президент Беларуси посетил Гомельскую область и провел совещание по развитию аграрного сектора.
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