Лукашенко призвал ускорить рекультивацию пострадавших от аварии на ЧАЭС земель

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ускорить темпы полевых работ и наладить железную дисциплину потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко от управленцев Гомельской области и других регионов. Президент посетил район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, и провел совещание по развитию аграрного сектора, передает «МИР 24».

Глава государства раскритиковал бесхозяйственный подход к землям: некоторые участки запущены. При этом отношение к технике оценил. В местном хозяйстве взяли курс на восстановление поломанных тракторов и комбайнов. Благодаря этому сэкономили миллионы рублей. Лукашенко отметил: в стране немало делается для помощи пострадавшим районам. Построены квартиры, школы, детские сады, дороги и оснащенные всем необходимым клиники, но и местные руководители должны действовать, чтобы поднимать экономические показатели региона.

«В последние годы мы говорим о развитии, вовлечении в сельскохозяйственный оборот земель, строительстве молочнотоварных и откормочных комплексов, создании эффективных промышленных предприятий. Нам нужно искать, а еще лучше – создавать драйверы экономического роста региона в ближайшем будущем», – заявил белорусский лидер.

Президент поручил развивать Полесский радиационно-экологический заповедник. По мнению Лукашенко, это место будет интересно туристам и ученым.