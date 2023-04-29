ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все о медийной рекламе на понятном языке. 25 мая состоится закрытая онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете

29.04.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Все о медийной рекламе на понятном языке. 25 мая состоится закрытая онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете

25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете.

Более 5 представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы. Генеральный партнер конференции — Mastercard.

Все о медийной рекламе на понятном языке. 25 мая состоится закрытая онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете


“Медийная и видеореклама сегодня — это универсальный инструмент для развития бизнеса. В условиях высокой конкуренции креативность и новые подходы в рекламе позволяют выделиться на фоне других игроков рынка и сделать свой бренд узнаваемым. Непрерывное развитие этого направления продвижения позволяет digital-рекламе оставаться актуальной и значимой для роста компаний. Наша конференция поможет участникам разобраться в сложностях рекламного процесса и разложить его на простые и понятные составляющие”, — говорит Сергей Казак, Chief Visionary Officer AMDG.

В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:

  • Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста?
  • Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?
  • Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?
  • Как применять новейшие технологии для продвижения?

Все о медийной рекламе на понятном языке. 25 мая состоится закрытая онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете

Спикеры конференции

Конференция объединит более 5 представителей главных рекламных площадок и лидеров белорусского рынка медийной рекламы:
 

— Яндекс

— VK Реклама

— BYYD

— SlickJump

— AIDA

— Бобруйский Бровар

― Digital-агентство AMDG

и др.

Главные темы этого года:

  1. Заглянем в будущее медийных инструментов.
  2. Рассмотрим тренды медийной рекламы в 2023 году.
  3. Расскажем, как работать с лидогенерирующими и брендинговыми форматами, чтобы не слить бюджет.
  4. Расскажем, как компании используют ИИ в digital-маркетинге в 2023 году?
  5. Проанализируем форматы медийной рекламы и найдем самые эффективные из них.
  6. Рассмотрим стратегии в медийной рекламе, которые приносят настоящие результаты.
  7. Разберем креативы рекламных кампаний и их влияние на восприятие бренда.
  8. Рассмотрим кейсы в различных тематиках для вдохновения и получения опыта.

Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о конференции можно здесь:

Все о медийной рекламе на понятном языке. 25 мая состоится закрытая онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете. Более 5 представителей ведущих компаний зарубежного и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите, какие бизнесы появились благодаря популярным сериалам и фильмам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2023
Mir24.TV Belarus
29.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика