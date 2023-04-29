Все о медийной рекламе на понятном языке. 25 мая состоится закрытая онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете

Источник материала: ProBusiness





25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете.

Более 5 представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы. Генеральный партнер конференции — Mastercard.







“Медийная и видеореклама сегодня — это универсальный инструмент для развития бизнеса. В условиях высокой конкуренции креативность и новые подходы в рекламе позволяют выделиться на фоне других игроков рынка и сделать свой бренд узнаваемым. Непрерывное развитие этого направления продвижения позволяет digital-рекламе оставаться актуальной и значимой для роста компаний. Наша конференция поможет участникам разобраться в сложностях рекламного процесса и разложить его на простые и понятные составляющие”, — говорит Сергей Казак, Chief Visionary Officer AMDG.

В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:

Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста?

Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?

Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?

Как применять новейшие технологии для продвижения?





Спикеры конференции

Конференция объединит более 5 представителей главных рекламных площадок и лидеров белорусского рынка медийной рекламы:



— Яндекс

— VK Реклама

— BYYD

— SlickJump

— AIDA

— Бобруйский Бровар

― Digital-агентство AMDG

и др.

Главные темы этого года:

Заглянем в будущее медийных инструментов. Рассмотрим тренды медийной рекламы в 2023 году. Расскажем, как работать с лидогенерирующими и брендинговыми форматами, чтобы не слить бюджет. Расскажем, как компании используют ИИ в digital-маркетинге в 2023 году? Проанализируем форматы медийной рекламы и найдем самые эффективные из них. Рассмотрим стратегии в медийной рекламе, которые приносят настоящие результаты. Разберем креативы рекламных кампаний и их влияние на восприятие бренда. Рассмотрим кейсы в различных тематиках для вдохновения и получения опыта.

Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о конференции можно здесь:



