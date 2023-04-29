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Все о медийной рекламе на понятном языке. 25 мая состоится закрытая онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете
29.04.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
25 мая в онлайн-формате состоится
Более 5 представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы. Генеральный партнер конференции — Mastercard.
В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:
Спикеры конференции
Конференция объединит более 5 представителей главных рекламных площадок и лидеров белорусского рынка медийной рекламы:
— Яндекс
— VK Реклама
— BYYD
— SlickJump
— AIDA
— Бобруйский Бровар
― Digital-агентство AMDG
и др.
Главные темы этого года:
Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.
Зарегистрироваться и получить подробную информацию о конференции можно здесь:
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Все о медийной рекламе на понятном языке. 25 мая состоится закрытая онлайн-конференция по медийной рекламе в интернете
25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете. Более 5 представителей ведущих компаний зарубежного и...
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