Посмотрите, какие бизнесы появились благодаря популярным сериалам и фильмам

Фото: bykvu.com

Некоторые фильмы и сериалы становятся по-настоящему культовыми и формируют вокруг себя комьюнити из увлеченных и преданных фанатов. Именно такие сообщества становятся удачной целевой аудиторией, с которой может работать бизнес. Вместе с видеосервисом VOKA рассказываем о том, какие бизнес-проекты появились благодаря популярным фильмам и сериалам.

Сериал Twin Peaks и тематический паб в Лондоне





Twin Peaks — это американский телевизионный драматический сериал, созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом. Он был показан телезрителям в 1990 году и стал одним из самых культовых и загадочных произведений в истории телевидения. Журнал Time даже включил его в число лучших сериалов на все времена.

Экспериментальный проект рассказывал зрителям о расследовании убийства школьницы Лоры Палмер в выдуманном городке Твин Пикс. Главными героями сериала являются агент ФБР Дэйл Купер, который прибывает в Твин Пикс, чтобы расследовать убийство, и местный шериф Гарри Труман. Но каждый эпизод сериала также знакомит с другими жителями города, каждый из которых скрывает свои собственные тайны и секреты.

Twin Peaks имеет огромную базу поклонников, которые остаются верными сериалу на протяжении десятилетий. Среди фанатов отметился даже Михаил Горбачев, который просил у Джорджа Буша-старшего раскрыть личность таинственного убийцы Лоры Палмер.

Популярность Twin Peaks вдохновила и предприимчивых бизнесменов. Так, в 2015 году в Лондоне открыли ресторан в формате pop-up с названием с названием «The Owls Are Not What They Seem». Название — цитата из одной серии фильма: «Совы — не то, чем кажутся».



Фото: mirror.co.uk

Этот ресторан стал настоящим местом паломничества для фанатов культового сериала. Интерьер заведения выполнен с соответствующими отсылками: характерные красные занавески, арт-объекты и таинственные светильники.



Фото: mirror.co.uk

Меню ресторана также отражает тематику сериала, предлагая уникальные блюда с названиями, отсылающими к персонажам и моментам из Twin Peaks.

Заведение работало в течение 4 месяцев, а затем закрылось. В течение всего времени работы в «The Owls Are Not What They Seem» проводили специальные квест-шоу для гостей — посетители могли устроить собственное расследование вместе с любимыми героями сериала.

Сага «Хоббит» и хоббит-деревня в Новой Зеландии





Сага «Хоббит» — это трилогия, снятая режиссером Питером Джексоном по произведению Дж. Толкина. Коммерческий успех саги был огромным — фильмы привлекли миллионы зрителей по всему миру и стали одними из самых кассовых в истории кинематографа. Вместе они собрали более 3 миллиардов долларов в мировом прокате.

Фильмы рассказывают историю молодого хоббита по имени Бильбо Бэггинс. Он вместе с группой гномов и волшебником Гендальфом отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть утраченное королевство Эребор, захваченное драконом. В ходе своего приключения они сталкиваются с множеством опасностей, включая орков, гоблинов, эльфов, волшебство и древние тайны Средиземья.

«Хоббит» имеет огромное количество поклонников по всему миру. Они отличаются страстью к миру фэнтези и влюбленностью в детали произведения. Фанаты «Хоббита» часто проявляют свою преданность через участие в фэнтезийных мероприятиях, косплей-выступлениях, и тематических дискуссиях о сюжете и персонажах в онлайн-сообществах.

А главным местом паломничества фанатов трилогии является деревня Хоббитон в Новой Зеландии.



Фото: 34travel.me

Деревня Хоббитон в деталях воссоздает атмосферу, описанную в книгах и показанную в фильмах. Здесь можно увидеть знаменитые домики с круглыми дверьми и старательно ухоженными садами, мосты и другие декорации. Также на территории деревни есть кафе, где можно отведать традиционные хоббитские закуски и напитки.

Основной источник дохода деревни — организация экскурсий для посетителей. Кроме того, деревня Хоббитон также предлагает другие услуги, например, организацию мероприятий, свадеб, корпоративов, а также продажа сувениров и подарков, связанных с миром саги «Хоббит».

Сериал «Игра Престолов» и тематический Pop Up Bar в Вашингтоне





«Игра престолов» — американский телесериал, основанный на романах Джорджа Мартина из серии «Песнь Льда и Пламени». Он выходил на телеканале HBO с 2011 по 2019 годы и стал одним из самых успешных сериалов в истории телевидения. «Игра престолов» получила множество наград, включая 59 премий «Эмми». Бюджет производства сериала был высоким: около $ 10 млн на эпизод в первом сезоне и около $15 млн в последнем. Сериал генерировал огромные доходы от рекламы и маркетинга, продажи DVD и Blu-ray, стриминговых прав, а также продажи официального мерча.

Действие сериала «Игра престолов» происходит в вымышленном мире на континенте Вестерос, где несколько влиятельных семей борются за власть и престол Железного Трона. Сюжет тесно связан с внутренними политическими интригами, борьбой за власть, семейными драмами, религиозными конфликтами и эпическими битвами.

Сериал произвел настоящий фурор и сформировал вокруг себя огромное комьюнити фанатов. Вскоре появилось и место для их встреч и тусовок — в 2017 году в Вашингтоне открылся тематический «GOT Pop-Up Bar». Он проработал более года, что является редкостью для поп-ап заведений. Бар был создан компанией «Drink Company», известной своими креативными поп-ап барами, вдохновленными различными популярными темами.



Фото: hearstapps.com

В заведении можно было увидеть декорации, атрибутику и различные элементы, связанные с миром «Игры престолов». Например, железный трон, стены изо льда, гербы домов на стенах.



Фото: hearstapps.com

Бар предлагал посетителям уникальный опыт, погружая их в атмосферу Семи Королевств и создавая возможность насладиться напитками и атмосферой, вдохновленными этим популярным сериалом. В меню предлагались авторские коктейли «Драконий огонь», «Ветер Севера», «Кровь Дракона» и т.д.

Сериал «Белый Лотос» и отель Villa Tasca





«Белый Лотос» — это драмеди-сериал с криминальной основой. В центре сюжета постояльцы элитного отеля, которые отдыхают на райском курорте. Зрители в первой же серии узнают, что в отеле произошло убийство. Но все остальные подробности раскрываются в процессе развития сюжета. Параллельно аудитория знакомится с личными обстоятельствами и историей каждого из гостей отеля. Все они разные — сдержанные и эксцентричные, романтичные и скандальные.

Сериал получил высокие оценки критиков и зрителей и удостоился множества наград, включая 10 премий «Эмми» (за первый сезон), две награды «Золотой глобус». Зрителям пришлась по душе социальная сатира. У сериала появилось множество преданных фанатов.

Популярность сериала отметил и владелец роскошной виллы, которая послужила съемочной площадкой. Хозяин особняка решил превратить шикарный дом в туристический объект и стал сдавать его в аренду на Airbnb.



Фото: hearstapps.com

Villa Tasca расположена в Палермо, дом построен в 1500 годах. Особняк окружают 20 акров роскошных садов. В доме 4 спальни, каждая — с собственной ванной, а также несколько общих холлов с интерьерами в духе итальянского Возрождения. Сутки аренды такой виллы для 1 человека обойдутся в £4,864, но забронировать виллу можно минимум на 3 ночи.

Сериал «Мир Дикого Запада» и парк аттракционов Westworld





«Мир дикого запада» — это научно-фантастический сериал, созданный Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. Он был выпущен на телеканале HBO в 2016 году и является адаптацией одноименного фильма Майкла Крайтона 1973 года.

Действие сериала происходит в футуристическом развлекательном парке, где богатые посетители могут наслаждаться взаимодействием с андроидами, известными как «хосты», которые выглядят и ведут себя как жители Дикого Запада. Посетители могут исполнять свои самые сокровенные желания, включая участие в погонях и дуэлях. Однако не все в парке так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

«Мир дикого запада» исследует сложные моральные, этические и философские вопросы. Например, об использовании искусственного интеллекта, свободе воли, цене развития науки и технологий.

Телеканал HBO заметил большой успех сериала у аудитории: первый сезон посмотрело более 13 млн человек. Компания арендовала 2 акра земли недалеко от города Остин, штат Техас, и построила полноценный парк аттракционов Westworld.



Фото: eventmarketer.com

На этой территории были воссозданы локации и элементы из популярного драматического сериала HBO, в том числе отель «Коронадо» и салун «Марипоса» (всего — 16 точных копий культовых заведений из телешоу). На площадке работало 60 актеров, которые действовали по заранее подготовленному сценарию. А технологии за кулисами персонализировали опыт для каждого посетителя — гостя направляли по собственной сюжетной линии в парке.

Это был «самый амбициозным промоушен в истории» — так оценили медиа парк аттракционов. Но просуществовал он всего 3 дня. Каждый день билеты на посещения парка раскупались менее чем за две минуты, а очередь в ожидания на вход растянулась более чем на два квартала.

