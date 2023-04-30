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Республиканскую доску почета обновили в Беларуси: какие предприятия и организации отличились?
30.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси обновили Республиканскую доску почета. На бронзовых табличках в центре столицы названия предприятий сельского хозяйства, пищевых заводов, больниц, университетов и музеев. По итогам прошлого года отличились больше 60 организаций. Кто именно, расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Отличник промышленности, белорусский производитель техники в прошлом году вышел на 184% экспорта. Его сельскохозяйственные, коммунальные и лесозаготовительные машины ждут во всех регионах России. Форвардер и харвестер – местная образцовая пара. Раньше их производили и закупали в Европе. Сейчас все свое.
На «пятерку» отработал и этот завод. Первым в стране запустил производство сыра раклет. В мире его знают как сыр с «мытой корочкой». Здесь закупили специальное оборудование и научились выращивать бактерии. Три месяца на созревание и от швейцарского не отличить.
В науке отличился Белорусский государственный медицинский университет. В прошлом году рекорд по количеству красных дипломов – больше 80. Исследованиями студенты занимаются с первого курса. А учиться сюда приезжают со всего СНГ.
«Приезжают студенты не только обучаться. В этом году обучение заканчивают более 200 студентов из стран-соседей и около 100 хотят остаться в нашем университете как минимум на срок обучения в магистратуре, аспирантуре, клинической ординатуре. И многие из них хотят остаться в Беларуси, чтобы здесь работать», – отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.
За прошлый год многие предприятия превысили рентабельность продаж. Зарплата в стране выросла в среднем на 13%, а пенсии на 23.
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На бронзовых табличках в центре столицы названия предприятий сельского хозяйства, пищевых заводов, больниц, университетов и музеев.
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