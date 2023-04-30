Республиканскую доску почета обновили в Беларуси: какие предприятия и организации отличились?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси обновили Республиканскую доску почета. На бронзовых табличках в центре столицы названия предприятий сельского хозяйства, пищевых заводов, больниц, университетов и музеев. По итогам прошлого года отличились больше 60 организаций. Кто именно, расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Отличник промышленности, белорусский производитель техники в прошлом году вышел на 184% экспорта. Его сельскохозяйственные, коммунальные и лесозаготовительные машины ждут во всех регионах России. Форвардер и харвестер – местная образцовая пара. Раньше их производили и закупали в Европе. Сейчас все свое.

«Мы не просто перепроектируем машины и внедряем туда комплектующие других поставщиков. Мы стараемся вставить туда комплектующие собственного производства. Работать очень интересно на фоне последних вызовов. Мы с 2020-го года не живем легко, все время сталкиваемся с какими-то трудностями. Но на самом деле коллектив это мобилизовало», – сказал генеральный директор предприятия Андрей Яроцкий.

На «пятерку» отработал и этот завод. Первым в стране запустил производство сыра раклет. В мире его знают как сыр с «мытой корочкой». Здесь закупили специальное оборудование и научились выращивать бактерии. Три месяца на созревание и от швейцарского не отличить.



«Сыр раклет является сыром для плавления. Т.е. при его нагревании мы получаем отличительный, ни с чем не сравнимый сливочный грибной аромат. На данный момент мы начинаем выходить на экспорт с этим сыром. Естественно, начинаем с рынка России. В частности, Москвы», – сообщила специалист по маркетингу Наталья Козинская.

В науке отличился Белорусский государственный медицинский университет. В прошлом году рекорд по количеству красных дипломов – больше 80. Исследованиями студенты занимаются с первого курса. А учиться сюда приезжают со всего СНГ.

«Приезжают студенты не только обучаться. В этом году обучение заканчивают более 200 студентов из стран-соседей и около 100 хотят остаться в нашем университете как минимум на срок обучения в магистратуре, аспирантуре, клинической ординатуре. И многие из них хотят остаться в Беларуси, чтобы здесь работать», – отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.



О том, что каждый на своем месте должен хорошо заниматься своим делом, говорил и президент. Будущее за креативными руководителями.

«Нужны люди смелые, которые не боятся брать на себя ответственность, не боятся выходить за границы инструкций, если того требует производственная необходимость. И если их смелость и риск не связаны с личной выгодой – знаете, о чем я говорю, – и виден результат, то такой стиль управления вопросов у контролирующих органов вызывать не будет», – заявлял Александр Лукашенко.

За прошлый год многие предприятия превысили рентабельность продаж. Зарплата в стране выросла в среднем на 13%, а пенсии на 23.



Республиканскую доску почета в Беларуси открыли 23 года назад. С тех пор каждый год в преддверии 1 мая имена на ней обновляют.

