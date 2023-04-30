|
«Красная комната», снижение ставки рефинансирования и секреты хорошего сервиса: новости бизнеса за 24-30 апреля 2023 года
30.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Поведение потребителей, новшества для ИП и необычная реклама. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Нацбанк опять
Эксперт
Для ИП
Киберспорт — одно из самых быстрорастущих спортивных направлений в мире. «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
Собрали для вас два ликбеза:
А
Онователь и руководитель сети французских пекарен Brioche Галина Корсак
Истории бизнеса
Олеся Гарус около 15 лет проработала в найме. В одной из крупных витебских компаний выросла до главного бухгалтера и ушла в декретный отпуск. Рождение дочери вдохновило белоруску открыть ИП и развивать собственный бизнес в сфере бухгалтерских услуг. «Решила, что хочу большего для себя и своей семьи», — вспоминает Олеся, основательница компании «Лидианта». Сколько вложений потребовалось и какие сложности пришлось пройти молодой маме,
Создать бизнес с нуля с оборотом $ 2,5 млн, пройти банкротство, потерю семьи, депрессию — все было в жизни у Лины Барселат. Это могло сломить многих, но не эту сильную женщину. Несмотря на все (или благодаря этому), сейчас Лина занимается менторством и создала трансформационный проект по работе с мышлением «NEW REALITY», который помогает людям избавляться от ограничивающих убеждений и находить баланс между жизнью и работой. Исповедь Лины —
Необычное для бизнеса
Некоторые фильмы и сериалы становятся по-настоящему культовыми и формируют вокруг себя комьюнити из увлеченных и преданных фанатов. Именно такие сообщества становятся удачной целевой аудиторией, с которой может работать бизнес.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Красная комната», снижение ставки рефинансирования и секреты хорошего сервиса: новости бизнеса за 24-30 апреля 2023 года
Поведение потребителей, новшества для ИП и необычная реклама. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)