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«Красная комната», снижение ставки рефинансирования и секреты хорошего сервиса: новости бизнеса за 24-30 апреля 2023 года

30.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Красная комната», снижение ставки рефинансирования и секреты хорошего сервиса: новости бизнеса за 24-30 апреля 2023 года

Поведение потребителей, новшества для ИП и необычная реклама. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Нацбанк опять снижает ставку рефинансирования.

Эксперт объяснил, как будут вести себя потребители в 2023 году.

Для ИП могут упростить переход в юрлица и сократить перечень видов деятельности.

Киберспорт — одно из самых быстрорастущих спортивных направлений в мире. «Про бизнес» побывал на митапе Белорусской ассоциации компьютерного спорта, чтобы узнать о перспективах отечественного киберспорта и возможностях, которые он открывает для бизнеса.

Полезное для бизнеса

Собрали для вас два ликбеза: как правильно платить налог на профдоход и как правильно оформить сотрудников вне офиса.

А тут можно посмотреть, как креативили в рекламе белорусские и зарубежные компании в апреле.

Онователь и руководитель сети французских пекарен Brioche Галина Корсак рассказала, каких людей лучше не нанимать, если хотите создать хороший сервис.

Истории бизнеса

Олеся Гарус около 15 лет проработала в найме. В одной из крупных витебских компаний выросла до главного бухгалтера и ушла в декретный отпуск. Рождение дочери вдохновило белоруску открыть ИП и развивать собственный бизнес в сфере бухгалтерских услуг. «Решила, что хочу большего для себя и своей семьи», — вспоминает Олеся, основательница компании «Лидианта». Сколько вложений потребовалось и какие сложности пришлось пройти молодой маме, читайте в статье «Про бизнес».

Создать бизнес с нуля с оборотом $ 2,5 млн, пройти банкротство, потерю семьи, депрессию — все было в жизни у Лины Барселат. Это могло сломить многих, но не эту сильную женщину. Несмотря на все (или благодаря этому), сейчас Лина занимается менторством и создала трансформационный проект по работе с мышлением «NEW REALITY», который помогает людям избавляться от ограничивающих убеждений и находить баланс между жизнью и работой. Исповедь Лины — здесь.

Необычное для бизнеса

Некоторые фильмы и сериалы становятся по-настоящему культовыми и формируют вокруг себя комьюнити из увлеченных и преданных фанатов. Именно такие сообщества становятся удачной целевой аудиторией, с которой может работать бизнес. Посмотрите, какие проекты появились благодаря популярным фильмам и сериалам.

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Теги: Минск
 
 
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Поведение потребителей, новшества для ИП и необычная реклама. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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