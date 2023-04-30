«Красная комната», снижение ставки рефинансирования и секреты хорошего сервиса: новости бизнеса за 24-30 апреля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Поведение потребителей, новшества для ИП и необычная реклама. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Нацбанк опять снижает ставку рефинансирования.

Эксперт объяснил , как будут вести себя потребители в 2023 году.

Для ИП могут упростить переход в юрлица и сократить перечень видов деятельности.

Киберспорт — одно из самых быстрорастущих спортивных направлений в мире. «Про бизнес» побывал на митапе Белорусской ассоциации компьютерного спорта , чтобы узнать о перспективах отечественного киберспорта и возможностях, которые он открывает для бизнеса.

Полезное для бизнеса

Собрали для вас два ликбеза: как правильно платить налог на профдоход и как правильно оформить сотрудников вне офиса.

А тут можно посмотреть , как креативили в рекламе белорусские и зарубежные компании в апреле.

Онователь и руководитель сети французских пекарен Brioche Галина Корсак рассказала , каких людей лучше не нанимать, если хотите создать хороший сервис.

Истории бизнеса

Олеся Гарус около 15 лет проработала в найме. В одной из крупных витебских компаний выросла до главного бухгалтера и ушла в декретный отпуск. Рождение дочери вдохновило белоруску открыть ИП и развивать собственный бизнес в сфере бухгалтерских услуг. «Решила, что хочу большего для себя и своей семьи», — вспоминает Олеся, основательница компании «Лидианта». Сколько вложений потребовалось и какие сложности пришлось пройти молодой маме, читайте в статье «Про бизнес».

Создать бизнес с нуля с оборотом $ 2,5 млн, пройти банкротство, потерю семьи, депрессию — все было в жизни у Лины Барселат. Это могло сломить многих, но не эту сильную женщину. Несмотря на все (или благодаря этому), сейчас Лина занимается менторством и создала трансформационный проект по работе с мышлением «NEW REALITY», который помогает людям избавляться от ограничивающих убеждений и находить баланс между жизнью и работой. Исповедь Лины — здесь .

Необычное для бизнеса