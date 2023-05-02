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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

02.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. 16-летняя спортсменка уступила в матче четвертого круга белоруске Арине Соболенко.

Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1. Андреева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.

Соболенко совершила три эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из 13 и не допустила ни одной двойной ошибки.

Сегодня же российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Александра Шевченко в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:1, 7:5.



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Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу белорусской теннисистки.
 
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