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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
02.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. 16-летняя спортсменка уступила в матче четвертого круга белоруске Арине Соболенко.
Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1. Андреева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.
Соболенко совершила три эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из 13 и не допустила ни одной двойной ошибки.
Сегодня же российский теннисист
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Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу белорусской теннисистки.
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