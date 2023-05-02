Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. 16-летняя спортсменка уступила в матче четвертого круга белоруске Арине Соболенко.

Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1. Андреева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.

Соболенко совершила три эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из 13 и не допустила ни одной двойной ошибки.