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Премия эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards 2023: льготный дедлайн до 5 мая

02.05.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Премия эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards 2023: льготный дедлайн до 5 мая

Престижная профессиональная премия Advertising & Marketing Awards 2023, которая определяет лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности, открыла прием конкурсных работ по широкому перечню номинаций категорий товаров и услуг, а также ряду специальных номинаций за особые достижения в маркетинге. Впервые премия ADMA в Беларуси состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА).

Премия ADMA проводится по мировым стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет наиболее успешные локальные и международные бренды, их стратегии и реализованные проекты на белорусском или зарубежных рынках в период с 1 января 2021 по 28 сентября 2023.

Миссия Advertising & Marketing Awards – стремление к развитию отрасли посредством выявления эффективных маркетинговых практик, внедрение инновационных технологий и креативных решений, поощрение лучших представителей индустрии маркетинга и рекламы.

В премии эффективности маркетинга ADMA две категории номинаций: товары и услуги и специальные номинации.

НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Продукты питания

Товары и услуги для детей

Напитки безалкогольные

Строительство и недвижимость

Алкогольные и слабоалкогольные напитки

Розничная торговля

Товары и услуги для дома и офиса

Гостиницы, рестораны, кейтеринг

Здоровье и красота

Развлечения, культура, спорт

Мода, стиль, одежда, украшения

E-commerce

Лекарственные средства и медицинские услуги

Онлайн-услуги и сервисы

Уход за животными

Банковские, финансовые и страховые услуги

Гаджеты, компьютерная техника

СМИ, маркетинг, реклама

Интернет и телеком

Туризм, путешествия

Автомобили и автомобильные услуги                               

Другие виды услуг и товаров

Программное обеспечение, приложения, игры

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Малобюджетные кампании

Сезонный маркетинг

Кампании с эффективным использованием smm    

B2b кампании

Кампании с краткосрочным эффектом

Молодежный и детский маркетинг

Кампании с долгосрочным эффектом

Influencer-кампании

Ребрендинг

Новейшие технологии / медиа инновации

Запуск нового бренда, продукта или услуги

Кризисное реагирование

Pr, корпоративная репутация

Perfomance-маркетинг

Программа лояльности

Инновации в бизнесе, продукте или услугах

Нативная реклама

Рекламные кампании в период covid-19

Брендированный контент

Социальные кампании коммерческих брендов

Партнерство/спонсоринг

Социальные кампании некоммерческих организаций

 

По итогам премии будут составлены Рейтинг эффективности брендов 2023, Рейтинг эффективности агентств 2023 и Персональный рейтинг маркетологов.

Зарегистрироваться можно online, заполнив форму Бланк регистрации к участию в личном кабинете, где указывается количество заявок и ответственное контактное лицо по вопросам вашего участия в конкурсе и другая информация. До 5 мая действуют льготные условия участия.

 
 
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По итогам премии будут составлены Рейтинг эффективности брендов 2023, Рейтинг эффективности агентств 2023 и Персональный рейтинг маркетологов.
 
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