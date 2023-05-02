Премия эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards 2023: льготный дедлайн до 5 мая

Престижная профессиональная премия Advertising & Marketing Awards 2023, которая определяет лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности, открыла прием конкурсных работ по широкому перечню номинаций категорий товаров и услуг, а также ряду специальных номинаций за особые достижения в маркетинге. Впервые премия ADMA в Беларуси состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА).
Премия ADMA проводится по мировым стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет наиболее успешные локальные и международные бренды, их стратегии и реализованные проекты на белорусском или зарубежных рынках в период с 1 января 2021 по 28 сентября 2023.
Миссия Advertising & Marketing Awards – стремление к развитию отрасли посредством выявления эффективных маркетинговых практик, внедрение инновационных технологий и креативных решений, поощрение лучших представителей индустрии маркетинга и рекламы.
В премии эффективности маркетинга ADMA две категории номинаций: товары и услуги и специальные номинации.
НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Продукты питания
Товары и услуги для детей
Напитки безалкогольные
Строительство и недвижимость
Алкогольные и слабоалкогольные напитки
Розничная торговля
Товары и услуги для дома и офиса
Гостиницы, рестораны, кейтеринг
Здоровье и красота
Развлечения, культура, спорт
Мода, стиль, одежда, украшения
E-commerce
Лекарственные средства и медицинские услуги
Онлайн-услуги и сервисы
Уход за животными
Банковские, финансовые и страховые услуги
Гаджеты, компьютерная техника
СМИ, маркетинг, реклама
Интернет и телеком
Туризм, путешествия
Автомобили и автомобильные услуги
Другие виды услуг и товаров
Программное обеспечение, приложения, игры
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Малобюджетные кампании
Сезонный маркетинг
Кампании с эффективным использованием smm
B2b кампании
Кампании с краткосрочным эффектом
Молодежный и детский маркетинг
Кампании с долгосрочным эффектом
Influencer-кампании
Ребрендинг
Новейшие технологии / медиа инновации
Запуск нового бренда, продукта или услуги
Кризисное реагирование
Pr, корпоративная репутация
Perfomance-маркетинг
Программа лояльности
Инновации в бизнесе, продукте или услугах
Нативная реклама
Рекламные кампании в период covid-19
Брендированный контент
Социальные кампании коммерческих брендов
Партнерство/спонсоринг
Социальные кампании некоммерческих организаций
По итогам премии будут составлены Рейтинг эффективности брендов 2023, Рейтинг эффективности агентств 2023 и Персональный рейтинг маркетологов.
Зарегистрироваться можно online, заполнив форму Бланк регистрации к участию в личном кабинете, где указывается количество заявок и ответственное контактное лицо по вопросам вашего участия в конкурсе и другая информация. До 5 мая действуют льготные условия участия.