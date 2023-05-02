Премия эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards 2023: льготный дедлайн до 5 мая





Престижная профессиональная премия Advertising & Marketing Awards 2023 , которая определяет лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности, открыла прием конкурсных работ по широкому перечню номинаций категорий товаров и услуг, а также ряду специальных номинаций за особые достижения в маркетинге. Впервые премия ADMA в Беларуси состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств ( АКМА ).

Премия ADMA проводится по мировым стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет наиболее успешные локальные и международные бренды, их стратегии и реализованные проекты на белорусском или зарубежных рынках в период с 1 января 2021 по 28 сентября 2023.

Миссия Advertising & Marketing Awards – стремление к развитию отрасли посредством выявления эффективных маркетинговых практик, внедрение инновационных технологий и креативных решений, поощрение лучших представителей индустрии маркетинга и рекламы.

В премии эффективности маркетинга ADMA две категории номинаций : товары и услуги и специальные номинации.

НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Продукты питания Товары и услуги для детей Напитки безалкогольные Строительство и недвижимость Алкогольные и слабоалкогольные напитки Розничная торговля Товары и услуги для дома и офиса Гостиницы, рестораны, кейтеринг Здоровье и красота Развлечения, культура, спорт Мода, стиль, одежда, украшения E-commerce Лекарственные средства и медицинские услуги Онлайн-услуги и сервисы Уход за животными Банковские, финансовые и страховые услуги Гаджеты, компьютерная техника СМИ, маркетинг, реклама Интернет и телеком Туризм, путешествия Автомобили и автомобильные услуги Другие виды услуг и товаров Программное обеспечение, приложения, игры

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ