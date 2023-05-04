Первый Центр спасения животных открылся в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центр спасения животных заработал в белорусском городе Лида. В первый в стране центр привозят искалеченных котов и собак со всей республики. Ветеринары оказывают разную помощь, в том числе протезируют конечности. Животные после лечения помогают в реабилитации «особенных» детей, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Лапа и Кузя ссорятся редко. Это скорее игра. У хвостатых общая клетка и горе: кошки получили увечья. Что случилось с Лапой, никто не знает. Кузю же искалечил самый близкий человек.

«Он к нам попал два года назад. Его история печальна. Хозяин бросил в костер, он сильно обгорел. Ушки обгорели, на передних лапках нет подушечек, задние лапки сгорели полностью. Поэтому пришлось их протезировать», – говорит директор Центра спасения животных Павел Жульпа.

Ветеринар Павел Жульпа первым в Беларуси начал протезировать искалеченных животных. Два года назад бионические протезы на 3D-принтере печатали в России. Сейчас это освоили и белорусские специалисты. С изготовлением никаких проблем нет. Нужно лишь дать техническое задание биоинженеру.

«Суть этой методики в том, что кость врастает в сам протез. Протез становится продолжением кости. Кошка или собака полноценно опирается на лапку, не чувствует боль, это позволяет им передвигаться», – пояснил директор Центра спасения животных Павел Жульпа.

Павел открыл единственный в Беларуси центр спасения животных. Вместе с паралимпийцем Алексеем Талаем запустил социальный проект. Его суть – в реабилитации «особенных» детей с помощью «особенных» животных. Хвостатых привозят в дома-интернаты. Павел рассказывает истории своих подопечных. Они, в свою очередь, даже разрешают себя погладить.

«Я заметил одну удивительную вещь: мне кажется, они понимают свое предназначение и просто делятся своим жизненным опытом. На собственном примере показывают, что нужно верить в добро – и все будет хорошо. Реакция людей удивительная, обычно со слезами на глазах», – рассказывает Павел Жульпа.