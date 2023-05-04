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Первый Центр спасения животных открылся в Беларуси
04.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Центр спасения животных заработал в белорусском городе Лида. В первый в стране центр привозят искалеченных котов и собак со всей республики. Ветеринары оказывают разную помощь, в том числе протезируют конечности. Животные после лечения помогают в реабилитации «особенных» детей, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Лапа и Кузя ссорятся редко. Это скорее игра. У хвостатых общая клетка и горе: кошки получили увечья. Что случилось с Лапой, никто не знает. Кузю же искалечил самый близкий человек.
«Он к нам попал два года назад. Его история печальна. Хозяин бросил в костер, он сильно обгорел. Ушки обгорели, на передних лапках нет подушечек, задние лапки сгорели полностью. Поэтому пришлось их протезировать», – говорит директор Центра спасения животных Павел Жульпа.
Ветеринар Павел Жульпа первым в Беларуси начал протезировать искалеченных животных. Два года назад бионические протезы на 3D-принтере печатали в России. Сейчас это освоили и белорусские специалисты. С изготовлением никаких проблем нет. Нужно лишь дать техническое задание биоинженеру.
Павел открыл единственный в Беларуси центр спасения животных. Вместе с паралимпийцем Алексеем Талаем запустил социальный проект. Его суть – в реабилитации «особенных» детей с помощью «особенных» животных. Хвостатых привозят в дома-интернаты. Павел рассказывает истории своих подопечных. Они, в свою очередь, даже разрешают себя погладить.
Безнадежных, на первый взгляд, животных привозят в центр в Лиде со всей Беларуси. Рыжему котенку в каком-то смысле повезло: лапу удалось сохранить с помощью специального приспособления. В соседних клетках ждут протезирования менее «удачливые» животные. Средства на протезирование собирают волонтеры и неравнодушные люди. Сейчас, как и два года назад, открытие фонда помощи животным остается для Павла мечтой.
Ухаживать за животными в Центр помощи приходят и школьники. Им разрешают даже присутствовать на операциях. Некоторые дети уже решили, что в будущем
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Ветеринар Павел Жульпа и его коллеги помогают искалеченным кошкам и собакам, в том протезируют лапы.
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