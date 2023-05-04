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Роман Головченко почтил память жертв фашистов в Минске
04.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко возложил цветы к мемориалу «Благовщина». На этом месте были расстреляны десятки тысяч людей, в том числе
Глава правительства подчеркнул, что расследование дела о геноциде белорусского народа продолжается. Раскрыты новые преступные факты. Так, список сожженных деревень стал больше на 1400 населенных пунктов. Не прекращаются раскопки для поиска погибших. Их личности устанавливают, останки захоранивают.
Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» проходит по всей стране. Цветы и венки к памятникам накануне Дня Победы несут чиновники, артисты, спортсмены, молодежь.
В России в преддверии Дня Победы
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Глава правительства посетил мемориал «Благовщина» и сообщил, что расследование дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны...
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