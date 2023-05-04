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Роман Головченко почтил память жертв фашистов в Минске

04.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роман Головченко почтил память жертв фашистов в Минске

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко возложил цветы к мемориалу «Благовщина». На этом месте были расстреляны десятки тысяч людей, в том числе узники Минского гетто и концлагеря «Тростенец», сообщает «МИР 24».

Глава правительства подчеркнул, что расследование дела о геноциде белорусского народа продолжается. Раскрыты новые преступные факты. Так, список сожженных деревень стал больше на 1400 населенных пунктов. Не прекращаются раскопки для поиска погибших. Их личности устанавливают, останки захоранивают.

«Мы будем добиваться того, чтобы наши дети и в целом следующее поколение поучили объективную картину о тех страшных событиях, которые происходили на белорусской земле. О мужестве и героизме белорусского народа и, к сожалению, о предательствах, которые происходи здесь. Для этого мы вносим соответствующие изменения в учебные планы, программы, методические материалы», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

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Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» проходит по всей стране. Цветы и венки к памятникам накануне Дня Победы несут чиновники, артисты, спортсмены, молодежь.

В России в преддверии Дня Победы поздравляют ветеранов. Так, в Казани сотрудники Росгвардии провели концерты для Мануила Мадышевича Давлетшина, Валентины Гавриловны Маркиной и Виталия Федоровича Стырне. В рамках всероссийской акции ведомства «Парад у дома ветерана» для них выступил военный оркестр.



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Теги: Минск
 
 
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