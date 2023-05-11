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Беларусь на «Иннопроме» покажет тракторы-беспилотники, экодвигатели и другие разработки

11.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь на «Иннопроме» покажет тракторы-беспилотники, экодвигатели и другие разработки
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь представит на международной выставке «Иннопром» новейшие разработки. Страна впервые принимает участие в форуме в качестве партнера. Подготовку обсудили на уровне правительства, сообщает «МИР 24».

«Надо четко определиться, во-первых, с нашей генеральной линией на данном мероприятии и концепцией участия в «Иннопроме». Не просто, как говорится, показать товар лицом, но и очень четко выстроить и, самое главное, реализовать те задачи, которые мы перед собой ставим через участие в этом важнейшем мероприятии», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Это будет крупнейшая экспозиция в истории Беларуси, заявили организаторы. Она развернется на трех тысячах квадратных метрах. В Екатеринбург свои новинки привезут все секторы экономики. И флагманы белорусской промышленности, и частный бизнес. А главной оценкой станет практическая отдача от участия в форуме – новые контракты и договоры.

Участниками «Иннопрома» станут представители из 50 стран. В рамках выставки пройдет и белорусско-российский форум. Ключевые темы которого – импортозамещение и сотрудничество с регионами.



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Крупнейшая экспозиция в истории республики развернется на трех тысячах квадратных метров.
 
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