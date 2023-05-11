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Беларусь на «Иннопроме» покажет тракторы-беспилотники, экодвигатели и другие разработки
11.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь представит на международной выставке «Иннопром» новейшие разработки. Страна впервые принимает участие в форуме в качестве партнера. Подготовку обсудили на уровне правительства, сообщает «МИР 24».
Это будет крупнейшая экспозиция в истории Беларуси, заявили организаторы. Она развернется на трех тысячах квадратных метрах. В Екатеринбург свои новинки привезут все секторы экономики. И флагманы белорусской промышленности, и частный бизнес. А главной оценкой станет практическая отдача от участия в форуме – новые контракты и договоры.
Участниками «Иннопрома» станут представители из 50 стран. В рамках выставки пройдет и белорусско-российский форум. Ключевые темы которого –
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Крупнейшая экспозиция в истории республики развернется на трех тысячах квадратных метров.
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