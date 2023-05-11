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Сотрудники КГБ Беларуси предотвратили попытку теракта

11.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники КГБ Беларуси предотвратили попытку теракта
 МТРК «Мир»

Спецслужбы Беларуси раскрыли подробности предотвращения теракта. По информации КГБ, его планировали устроить в стране во время празднования Дня Победы, сообщает «МИР 24».

Внимание силовиков привлекли посылки, которые отправили из Украины по извилистому маршруту: сначала в Италию, затем через страны Таможенного союза и в конечный пункт – Минск. Внутри находились электроплиты, в которых обнаружили подозрительные вещества.

«Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства Си-4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов», – сказал начальник главного управления Госкомитета судебных экспертиз Владимир Атрашков.

Задержаны подозреваемые в попытке теракта – два парня и две девушки. Всем нет еще и тридцати. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль внутреннюю безопасность страны. На встрече с представителями силового блока президент проанализировал работу военных, КГБ и МВД и обратил внимание на проблемные вопросы.



 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские правоохранители перехватили посылку из Украины со взрывчатыми веществами.
 
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