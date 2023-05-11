|
Сотрудники КГБ Беларуси предотвратили попытку теракта
11.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Спецслужбы Беларуси раскрыли подробности предотвращения теракта. По информации КГБ, его планировали устроить в стране во время празднования Дня Победы, сообщает «МИР 24».
Задержаны подозреваемые в попытке теракта – два парня и две девушки. Всем нет еще и тридцати. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правоохранители перехватили посылку из Украины со взрывчатыми веществами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)