Сотрудники КГБ Беларуси предотвратили попытку теракта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Спецслужбы Беларуси раскрыли подробности предотвращения теракта. По информации КГБ, его планировали устроить в стране во время празднования Дня Победы, сообщает «МИР 24».



Внимание силовиков привлекли посылки, которые отправили из Украины по извилистому маршруту: сначала в Италию, затем через страны Таможенного союза и в конечный пункт – Минск. Внутри находились электроплиты, в которых обнаружили подозрительные вещества.

«Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства Си-4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов», – сказал начальник главного управления Госкомитета судебных экспертиз Владимир Атрашков.