В чем преимущества шкафов-купе

Источник материала: ИноСМИ

Шкаф-купе – это традиционный вид мебели, предназначенный для хранения одежды и различных аксессуаров. Он представляет собой гардеробную систему, где одежда размещается не на открытых полках, а в закрытых отсеках, которые могут быть оборудованы как штангами для плечиков, так и ящиками, полками для хранения обуви и вещей. При этом двери такого шкафа не распахиваются, как классического, а отодвигаются в сторону, как двери купе в поездах. Именно из-за такой конструкции дверок такой шкаф и обязан своему названию.

Преимущества шкафа-купе очевидны: он позволяет оптимизировать пространство в комнате и создает дополнительное место для хранения вещей. Более того, он обладает оригинальным дизайном и может выглядеть как одно целое с интерьером комнаты. Очень часто такие шкафы вписывают в ниши, они могут занимать размеры всей стены, визуально украшая пространство. Обычно шкафы такого типа изготавливают практически о потолка, поэтому на верхних полках создается отличное место для хранения одеял, курток, подушек, пледов и всего того, что не используется регулярно. Шкаф-купе гораздо вместительнее моделей с распашными дверками и в то же время он менее требователен к помещению, его можно спокойно расположить, например, у двери, он не будет мешать людям входить и выходить из комнаты.

Шкафы-купе бывают разных типов. Они могут быть угловыми, модульными, радиусными, диагонально-угловыми, встроенными, отдельностоящими. У каждого типа есть свои особенности, которые важно учитывать при выборе модели. Встроенные шкафы дают возможность сэкономить материал, потому что полки монтируются прямо на стену, но такой шкаф невозможно полноценно перенести в другую часть квартиры, не разбирая всю конструкцию — в результате стена останется испорченной креплениями, а в новое место шкаф может не вписаться по размерам.

Фасады шкафов-купе могут изготавливаться из натуральной древесины, шпона, ЛДСП, МДФ, пластика, закаленного или узорчатого стекла, бамбука, ротанга. Особенно оригинально смотрятся модели, которые изготовлены из разных материалов — смешение текстур всегда интересно.

Кроме того, при выборе идеальной модели шкафа-купе необходимо учитывать размеры комнаты, потребности в хранении вещей, а также предпочтения по дизайну. Важным критерием при выборе является также качество материалов и фурнитуры, из которых изготовлен шкаф.

Шкаф-купе является не только функциональным элементом интерьера, но и позволяет оптимально использовать пространство комнаты, создавая при этом оригинальный и стильный дизайн. На странице https://modern-house.by/category/shkafy-kupe/ вы можете выбрать и купить шкаф-купе, который будет идеально соответствовать всем вашим требованиям.