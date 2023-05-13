Памятник Герою СССР летчику Ивану Козичу установили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более четырехсот боевых вылетов, десятки воздушных сражений и сбитых немецких самолетов. В Беларуси открыли памятник Герою Советского Союза Ивану Козичу. Летчик родился в деревне Старые Морги, там и увековечили его память. Вспомнить подвиги героя приехали сотни людей, среди них и корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Внучка Ивана Козича Марина Штейникова узнает дедушку на всех фотографиях. И, говоря он нем, не может сдерживать слезы. Герой Советского Союза ушел из жизни, когда ей было 11. На открытие этого памятного знака прилетела из России. Там же большую часть жизни прожил ее знаменитый дедушка.

«Я увидела дедушку, и у меня сразу детство в голове, его истории, его слезы. Потому что каждое 9 мая, когда мы с моими одноклассниками приходили и пели песни про войну, поздравляли его таким образом, он просто отворачивался к стенке и плакал. Я не могу не быть здесь, потому что это часть моей истории», – поделилась внучка Героя Советского Союза Ивана Козича Марина Штейникова.