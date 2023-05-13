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Памятник Герою СССР летчику Ивану Козичу установили в Беларуси
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более четырехсот боевых вылетов, десятки воздушных сражений и сбитых немецких самолетов. В Беларуси открыли памятник Герою Советского Союза Ивану Козичу. Летчик родился в деревне Старые Морги, там и увековечили его память. Вспомнить подвиги героя приехали сотни людей, среди них и корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Внучка Ивана Козича Марина Штейникова узнает дедушку на всех фотографиях. И, говоря он нем, не может сдерживать слезы. Герой Советского Союза ушел из жизни, когда ей было 11. На открытие этого памятного знака прилетела из России. Там же большую часть жизни прожил ее знаменитый дедушка.
«Я увидела дедушку, и у меня сразу детство в голове, его истории, его слезы. Потому что каждое 9 мая, когда мы с моими одноклассниками приходили и пели песни про войну, поздравляли его таким образом, он просто отворачивался к стенке и плакал. Я не могу не быть здесь, потому что это часть моей истории», – поделилась внучка Героя Советского Союза Ивана Козича Марина Штейникова.
«Найдены были мемуары маршала авиации Руденко, командующего 16-й воздушной армией. И в ней я нашел, это была точка отсчета, в ней я нашел информацию о Козиче Иване Семеновиче. Маршал посвятил капитану почти две страницы текста. Там описывается о его высоком профессионализме», – рассказал исследователь биографии Героя Советского Союза Ивана Козича Валерий Котляник.
Всего герой СССР сбил 20 самолетов противника, это только по официальным данным. Исследователи говорят, их могло быть гораздо больше. Иван Козич прошел всю войну, освобождал Беларусь. А в середине Великой Отечественной на боевом самолете герой СССР прилетел в родную деревню. Тогда и узнал: мать и брата казнили фашисты.
Памятный знак знаменитому уроженцу деревни поставили на месте школы, в которой он учился. Дом Ивана Козича и его семьи не сохранился. А в планах у жителей установить в его честь еще и стелу. С самолетом на вершине. Он будет той же модели, на которой герой совершал свои подвиги.
Всего звания Героя Советского Союза были удостоены 449 белорусов.
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Всего герой СССР сбил 20 самолетов противника, это только по официальным данным.
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