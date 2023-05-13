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Почему умирают стартапы? Список причин провала фаундеров и пример, как их избежать
13.05.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Больше трех месяцев назад «Про бизнес»
Проекты в ЕdTech с потенциалом развития. Критерии отбора
— Постараюсь обобщить информацию о том, каковы были критерии оценки и отбора проектов в EdTech-трек, а также о том, какие аспекты важны для устойчивого развития любого стартапа в масштабируемый и привлекательный для инвесторов бизнес.
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Второй критерий отбора — идея должна иметь потенциал масштабирования и содержать инновацию. Именно это отличает стартап от обычного бизнеса и в первую очередь оценивается инвесторами.
Третьим важным критерием для отбора проектов в студию было наличие лидера проекта. Причем неважно, есть или у него команда. Главное, чтобы у него была внутренняя мотивация развивать проект и предпринимательская энергия, а также commitment (готовность взять на себя обязательства в будущем) и достаточное количество времени для этого. Кроме того, СЕО стартапа должен иметь важный для команды студии набор soft skills и ценностей, потому что есть расхожее и разделяемое нами мнение о том, что не так важно что делать, важно — с кем это делать.
Почему умирают стартапы и как это «лечится»
Основная задача студии — помочь стартапам не «умереть» на том этапе, когда он столкнется с первыми серьезными трудностями и довести его команду до стадии привлечения первых инвестиций. По статистике, 9 из 10 стартапов умирают на первом году жизни. Специалисты платформы CBInsights проанализировали более 100 умерших стартапов и выявила 10 главных причин их провалов:
Наш хакатон в EdTech подтвердил эту статистику. Обратная связь от менторов и членов жюри показала, что практически все проекты столкнулись с вопросами подтверждения спроса, поиска бизнес-модели, непониманием целевой аудитории, отсутствием в команде людей с необходимыми компетенциями.
Становясь кофаундером стартапов студия помогает им преодолеть эти типичные ошибки, становится в некотором смысле управляющей компанией и развивает проекты в работающие и масштабируемые бизнесы.
Что предлагает студия командам стартапов
Опытные и мотивированные эксперты Spark Venture studio, а также привлеченные менторы помогают провести тест гипотез в части ЦА и наличия спроса, выбрать рынок, определить УТП и наиболее эффективный способ его коммуникации.
Кроме того студия помогает сформировать оптимальную архитектуру продукта, разработать техническое решение и организовать работу ИТ.
Студия имеет опыт формирования эффективных команд, помогает определить потребность в экспертизе на разных этапах развития проекта, выровнять «командную динамику» в критические для проекта моменты. Правильная команда — важный элемент для фандрайзинга.
Студия готовит проекты к фандрайзингу и помогает пройти все его этапы, в том числе используя наш нетворк инвесторов в разных странах.
Можно ли присоединиться к EdTech-треку
Spark Venture Studio сформировала и протестировала пул идей для стартапов, которые оценены экспертами отрасли. Студия готова их развивать в рамках трека, поэтому сейчас ищет для них СЕО и ключевых членов команды с компетенциями в маркетинге, продакт менеджменте и EdTech. Поэтому всех, кто ищет возможности реализации и партнерства в инновационных проектах, — ждем в своем офисе.
Объединив людей, которые готовы взяться за реализацию наших идей и те команды, которых мы отобрали после хакатона, мы создадим бандл команд и познакомим их друг с другом. Мы надеемся, что они с пользой для себя смогут обмениваться экспертизой, опытом, энергией достижений, и тем самым быстрее и эффективнее развивать свои стартапы в EdTech-треке.
Что будет дальше
В ближайшее время мы готовимся:
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