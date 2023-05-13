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Почему умирают стартапы? Список причин провала фаундеров и пример, как их избежать

13.05.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Почему умирают стартапы? Список причин провала фаундеров и пример, как их избежать
Фото предоставлено экспертом.

Больше трех месяцев назад «Про бизнес» рассказал о создании стартап-студии Spark Venture Studio и познакомил читателей с ее фаундером Ольгой Ротько. Студия сразу кинулась в работу и многое успела за это время. Уже можно подвести промежуточные итоги и сказать, что первый пул проектов для развития стартапов при поддержке студии сформирован. Еще более ценно и важно — благодаря серии ивентов сформировано сообщество вовлеченных и увлеченных EdTech людей и компаний. Ольга рассказала нам, что уже сделано и что будет дальше.

Проекты в ЕdTech с потенциалом развития. Критерии отбора

— Постараюсь обобщить информацию о том, каковы были критерии оценки и отбора проектов в EdTech-трек, а также о том, какие аспекты важны для устойчивого развития любого стартапа в масштабируемый и привлекательный для инвесторов бизнес.

Последним мероприятием после Форсайта и Идиэйшн, организованным студией Spark для запуска трека, стал Хакатон. Многие СЕО проектов и команды пришли со своими идеями, которые так или иначе соответствовали трендам в EdTech, определенным нами в результате форсайт-сессии. И это был первый критерий для отбора проектов в студию.

Топ-10 трендов в EdTech:

  • Растет количество непроверенной информации в образовательном контенте.
  • Все больше обучающих курсов разбиты на небольшие уроки: микро и нано.
  • Увеличивается количество запросов от людей на персонализированное обучение.
  • Растет количество навыков, которые человек должен освоить в течении жизни для эффективной работы
  • Значительно ускоряется создание контента для образовательных курсов с помощью сервисов на основе искусственного интеллекта.
  • Увеличивается время на поиск качественного контента пользователями.
  • Растет количество компаний, которые используют AR, VR и другие элементы инфраструктуры образования для сотрудников.
  • Растет количество запросов от компаний и людей на гибридный (онлайн+оффлайн) формат обучения.
  • Во всем мире растет количество людей в возрасте 55+, готовых потреблять образовательные услуги.
  • Растет количество запросов в b2b и b2c на обучение в сфере well-being.

Второй критерий отбора — идея должна иметь потенциал масштабирования и содержать инновацию. Именно это отличает стартап от обычного бизнеса и в первую очередь оценивается инвесторами.

Почему умирают стартапы? Список причин провала фаундеров и пример, как их избежать

Третьим важным критерием для отбора проектов в студию было наличие лидера проекта. Причем неважно, есть или у него команда. Главное, чтобы у него была внутренняя мотивация развивать проект и предпринимательская энергия, а также commitment (готовность взять на себя обязательства в будущем) и достаточное количество времени для этого. Кроме того, СЕО стартапа должен иметь важный для команды студии набор soft skills и ценностей, потому что есть расхожее и разделяемое нами мнение о том, что не так важно что делать, важно — с кем это делать.

Почему умирают стартапы и как это «лечится»

Основная задача студии — помочь стартапам не «умереть» на том этапе, когда он столкнется с первыми серьезными трудностями и довести его команду до стадии привлечения первых инвестиций. По статистике, 9 из 10 стартапов умирают на первом году жизни. Специалисты платформы CBInsights проанализировали более 100 умерших стартапов и выявила 10 главных причин их провалов:

Почему умирают стартапы? Список причин провала фаундеров и пример, как их избежать

Наш хакатон в EdTech подтвердил эту статистику. Обратная связь от менторов и членов жюри показала, что практически все проекты столкнулись с вопросами подтверждения спроса, поиска бизнес-модели, непониманием целевой аудитории, отсутствием в команде людей с необходимыми компетенциями.

Становясь кофаундером стартапов студия помогает им преодолеть эти типичные ошибки, становится в некотором смысле управляющей компанией и развивает проекты в работающие и масштабируемые бизнесы.

Что предлагает студия командам стартапов

Опытные и мотивированные эксперты Spark Venture studio, а также привлеченные менторы помогают провести тест гипотез в части ЦА и наличия спроса, выбрать рынок, определить УТП и наиболее эффективный способ его коммуникации.

Кроме того студия помогает сформировать оптимальную архитектуру продукта, разработать техническое решение и организовать работу ИТ.

Почему умирают стартапы? Список причин провала фаундеров и пример, как их избежать

Студия имеет опыт формирования эффективных команд, помогает определить потребность в экспертизе на разных этапах развития проекта, выровнять «командную динамику» в критические для проекта моменты. Правильная команда — важный элемент для фандрайзинга.

Студия готовит проекты к фандрайзингу и помогает пройти все его этапы, в том числе используя наш нетворк инвесторов в разных странах.

Можно ли присоединиться к EdTech-треку

Spark Venture Studio сформировала и протестировала пул идей для стартапов, которые оценены экспертами отрасли. Студия готова их развивать в рамках трека, поэтому сейчас ищет для них СЕО и ключевых членов команды с компетенциями в маркетинге, продакт менеджменте и EdTech. Поэтому всех, кто ищет возможности реализации и партнерства в инновационных проектах, — ждем в своем офисе.

Почему умирают стартапы? Список причин провала фаундеров и пример, как их избежать

Объединив людей, которые готовы взяться за реализацию наших идей и те команды, которых мы отобрали после хакатона, мы создадим бандл команд и познакомим их друг с другом. Мы надеемся, что они с пользой для себя смогут обмениваться экспертизой, опытом, энергией достижений, и тем самым быстрее и эффективнее развивать свои стартапы в EdTech-треке.

Что будет дальше

В ближайшее время мы готовимся:

  • Запустить программу «Level up"-развития для экспертов, которые готовы стать менторами стартапов и научиться запускать бизнесы в подходе Lean startup. После программы менторы смогут найти себе команду и стать партнерами в стартапах.
  • Начать проработку FinTech-трека (web2, web3) по уже проверенной в первом треке технологии.
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Больше трех месяцев назад «Про бизнес» рассказал о создании стартап-студии Spark Venture Studio и познакомил читателей с ее фаундером Ольгой Ротько. Студия сразу кинулась в...
 
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