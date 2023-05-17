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Лукашенко поздравил Токаева с 70-летним юбилеем
17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с 70-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма появилась на сайте главы государства.
В поздравлении президент Беларуси выразил уверенность в том, что плодотворные контакты между Минском и Астаной, основанные на принципах доверия, продолжатся.
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В поздравлении президент Беларуси выразил уверенность в том, что плодотворные контакты между Минском и Астаной, основанные на принципах доверия, продолжатся.
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