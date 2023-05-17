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Лавров и Алейник обсудили интеграцию и безопасность Союзного государства

17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лавров и Алейник обсудили интеграцию и безопасность Союзного государства
 МТРК «Мир»

Москве и Минску надо формировать более серьезный пояс единомышленников стран, которые одинаково смотрят на справедливый миропорядок и необходимость многополярного мира, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Главы МИД России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество между странами. Атмосфера встречи получилась теплой и дружественной. Это отметили сами главы дипломатических ведомств. Они назвали наши народы братскими, а друг друга большими друзьями. По их словам, союз между двумя странами уникален, он является примером взаимодействия между странами Содружества.

Главы МИД России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку, а также безопасность Союзного государства. Кроме того, на встрече обсуждались экономические и социальные связи, увеличение товарооборота между странами. По итогам переговорам Лавров и Олейник подписали документ об общих внешнеполитических приоритетах.

Для Сергея Алейника этот официальный визит в Москву стал первым, после того как он стал министром иностранных дел Беларуси. Они уже четырежды встречались с главой МИД России, поэтому у них темы экономические и политические намечены плотно.

Телерадиокомпании «Мир» удалось первыми задать вопросы министрам России и Беларуси. Сергей Лавров и Сергей Алейник рассказали про товарооборот между странами, в приоритете отношений находится развитие производственной кооперации, они затронули тему импортозамещения, про локализацию выпуска комплектующих, а также о создании единого экономического пространства от Минска до Владивостока и даже шире.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления наша экономическая интеграция, наша работа по укреплению экономической опоры нашего союза играет исключительно важную роль. И прошедший год показал, что мы и действительно устойчивые, что мы в состоянии обеспечивать свой экономический и технологический суверенитет и мы в состоянии в перспективе обеспечить самодостаточность наших экономик», – отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

«Главное – обезопасить наши связи в ключевых областях, от которых зависит развитие наших стран, самостоятельное и поступательное развитие наших стран в таких сферах, как высокие технологии, финансовые механизмы, логистические цепочки. В общем, все, от чего зависит безопасность наших стран и Союзного государства в самом широком смысле – военно-политическом, экономическом, технологическом, культурном, цивилизационном, если хотите», – рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров .

Министры обсудили темы для очередного ежегодного заседания коллегий МИД России и Беларуси и обсудили программу взаимодействия между странами на очередной двухлетний период – 2024-2025 годы.

Лавров и Алейник обсудили интеграцию и безопасность Союзного государства
Лавров и Алейник обсудили интеграцию и безопасность Союзного государства
Лавров и Алейник обсудили интеграцию и безопасность Союзного государства
Лавров и Алейник обсудили интеграцию и безопасность Союзного государства
Лавров и Алейник обсудили интеграцию и безопасность Союзного государства



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Теги: Минск
 
 
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Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси прошла в Москве.
 
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