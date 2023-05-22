Особенности, порядок исследования грунтов

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Геологическое обследование грунтов проводится до строительных работ, бурения скважин. По результатам изысканий можно получить информацию об условиях на конкретной территории, применять ее в ходе проектирования и других последующих работ.

Задачи изысканий

Проводят исследование грунтов для:

· оценки их состояния;

оценки их состояния; · анализа особенностей рельефа, прогнозирования тенденций его изменения в будущем;

анализа особенностей рельефа, прогнозирования тенденций его изменения в будущем; · понимания рисков развития опасных геопроцессов;

понимания рисков развития опасных геопроцессов; · измерения глубины расположения подземных вод.

Для получения полной картины нужно провести комплексные изыскания. Частичные испытания тоже проводятся – обычно для ускорения процесса строительства, по причине ограниченного бюджета, технических ограничений вроде проведения работ в городских районах со сложной коммунальной, транспортной инфраструктурой.

Исследования грунта дают информацию для обоснования размещения домов на определенном участке, выбора объемов сооружений, типов конструкций, планирования перечня мероприятий по охране окружающей среды. Перед тем, как осуществлять бурение глубоких скважин , тоже нужно проанализировать грунт – его тип, глубину залегания водоносного горизонта, прочие параметры. Это позволит выполнить работы без ошибок и получить требуемый результат.

Когда можно обойтись без испытаний грунта

Геологические изыскания в обязательном порядке должны проводиться при реконструкции, строительстве капитальных сооружений и зданий. Причина – нужно документально обосновать технические данные, применяемые в ходе проектирования.

До строительства частных домов, некапитальных сооружений такие работы не обязательны, заказчик проводит их на свое усмотрение. Отказ от испытаний помогает экономить деньги – главное, чтобы не в ущерб конечному результату и без дополнительных трат в будущем.

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· аэрофотосъемку;

аэрофотосъемку; · инженерно-геологическую рекогносцировку (изучаются особенности рельефа);

инженерно-геологическую рекогносцировку (изучаются особенности рельефа); · бурение скважин для отбора проб грунта и воды;

бурение скважин для отбора проб грунта и воды; · георадарные исследования;

георадарные исследования; · инженерно-геологические лабораторные изыскания;

инженерно-геологические лабораторные изыскания; · полевые испытания грунтов на предмет деформации при сжатиях.

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