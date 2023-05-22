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Особенности, порядок исследования грунтов
Источник материала: ИноСМИ
Геологическое обследование грунтов проводится до строительных работ, бурения скважин. По результатам изысканий можно получить информацию об условиях на конкретной территории, применять ее в ходе проектирования и других последующих работ.
Задачи изысканий
Проводят
Для получения полной картины нужно провести комплексные изыскания. Частичные испытания тоже проводятся – обычно для ускорения процесса строительства, по причине ограниченного бюджета, технических ограничений вроде проведения работ в городских районах со сложной коммунальной, транспортной инфраструктурой.
Исследования грунта дают информацию для обоснования размещения домов на определенном участке, выбора объемов сооружений, типов конструкций, планирования перечня мероприятий по охране окружающей среды. Перед тем, как осуществлять
Когда можно обойтись без испытаний грунта
Геологические изыскания в обязательном порядке должны проводиться при реконструкции, строительстве капитальных сооружений и зданий. Причина – нужно документально обосновать технические данные, применяемые в ходе проектирования.
До строительства частных домов, некапитальных сооружений такие работы не обязательны, заказчик проводит их на свое усмотрение. Отказ от испытаний помогает экономить деньги – главное, чтобы не в ущерб конечному результату и без дополнительных трат в будущем.
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Геологическое обследование грунтов проводится до строительных работ, бурения скважин. По результатам изысканий можно получить информацию об условиях на конкретной территории, применять ее в ходе проектирования и других последующих работ.
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