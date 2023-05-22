Эффективный маркетинг: международная конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Источник материала: ProBusiness





Вопрос эффективности маркетинга волнует маркетологов Беларуси и других стран не один год: маркетинг становится все более технологичным, стремительно изменяются инструменты в сторону их диджитализации, тем самым изменяя стратегии построения бизнеса.

Антикризисный маркетинг, креативность и инновации в брендинге, инструменты построения эффективных маркетинговых стратегий, коммуникация в условиях кардинально новых вызовов времени — на эти и другие волнующие маркетологов вопросы можно будет получить ответы на конференции «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» , которая состоится 1−2 июня в Минске.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ





В этот раз на площадке Minsk Marriott Hotel участники-представители локальных и международных брендов услышат более 50 мастер-классов от спикеров с международным признанием: более 30 спикеров выступят offline, а представители международного состава жюри Фестиваля «Белый Квадрат» поделятся лайфхаками креативной эффективности в online-формате.





В рамках дискуссионных панелей конференции участники получат пошаговый инструментарий разработки креативных рекламных кампаний, а также узнают о стратегиях проведения эффективных тендеров на закупку креатива. Особое место в программе займет формат «Кейс-шоу»: разбор реальных кейсов участников конференции, экспертиза и рекомендации практикующих профессионалов в режиме реального времени.