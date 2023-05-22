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«Благодаря геоаналитике мы сохраним миллионы долларов для бюджета». Узнали, как технологии Big Data оптимизируют транспорт столицы и чем они полезны для бизнеса
22.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Современный мир переживает бум технологий Big data. С этим трудно спорить, зная что большие данные уже меняют жизнь в нашей столице. В 2022 году компания
«Наша задача — помогать городу принимать правильные решения в области транспортной инфраструктуры»
Идея реализовать проект электронной транспортной модели Минска и его пригородной зоны совместно с сотовым оператором назревала давно. Мы понимали, что каждый человек оставляет за собой цифровой след, поэтому, имея в арсенале качественные данные о модели поведения большого количества людей, открывается возможность эффективной аналитики.
Одно необоснованное вложение может привести к миллионным потерям.Наша задача — помогать городу принимать правильные решения в области транспортной инфраструктуры. Хочу напомнить, что транспортная коммуникация — это недешевое удовольствие. Например, стоимость строительства 1 км метро — примерно $100 млн, поэтому при принятии управленческих решений чрезвычайно важно правильное понимание текущей ситуации. Мы должны четко знать, какой пассажиропоток сконцентрирован в конкретных местах, чтобы эффективно распределять транспортную нагрузку. У нас есть определенные стандарты: если в конкретном районе объем пассажирского потока не превышает тысячи человек в час, то используются маршрутки, до 5 тыс. — автобусы, троллейбусы, до 12 тыс. — наземный рельсовый транспорт, а если больше 12 — рассматривается возможность строительства линии метро.
Раньше, чтобы эффективно прогнозировать и планировать транспортные потоки, мы использовали социологические опросы, сотрудничали с представителями университетов. Этот инструмент показал достаточную эффективность, но технический прогресс не стоит на месте, поэтому было принято решение внедрить возможности big data технологий в сотрудничестве с компанией МТС.
Поделили Минск на 1420 районов и проанализировали обезличенные данные 1,5 млн человек
Наш совместный проект — уникальный опыт в области транспортного моделирования. Впервые в белорусской практике были использованы массивы данных от мобильного оператора. Мы поделили Минск и пригородную зону на 1420 условных районов и попросили партнеров из МТС предоставить обезличенные данные о передвижениях абонентов с промежуточным интервалом каждые 15 минут. Важно отметить, что мы не можем отслеживать передвижения конкретного человека.
С обеих сторон была проделана колоссальная работа: всего за 2 с половиной месяца проанализировано передвижение 1,5 млн человек в течение 24 часов. Это дало нам понимание неравномерной активности и местонахождения населения в течение дня, уровня загрузки метрополитена, а также объема маятниковой миграции из городов-спутников. Например, мы выяснили, что каждый день в Минск направляется примерно 80 тысяч человек, а в среднем житель столицы делает 3−4 передвижения в день.
Цена таких исследований — всего 1% от стоимости транспортной развязки.
Этот массив данных помогает с высокой точностью определить места проживания людей и их повседневные маршруты. Таким образом, видно, где и во сколько будет определенный объем пассажирского и транспортного потока. Кроме того, так мы можем оценивать последствия перекрытия участков дорог, пропускную способность улиц, правильность расположения зон парковки и многое другое.
Согласно нашим расчетам стоимость подобных исследований составляет не более 10% от общей стоимости строительства одного подземного перехода или 1% от цены транспортной развязки, но польза многократно превышает затраты. Наша ценность измеряется недопущением необоснованных вложений в транспортную инфраструктуру.
На основе анализа уже были приняты локальные инфраструктурные решения.
Этот проект уже показал свою эффективность. Были приняты локальные управленческие решения в определенных районах столицы. Наша задача сейчас — удостовериться в правильности полученных выводов, соотнести результаты с аналитикой от других инструментов. В перспективе big data технологии помогут городу прогнозировать и планировать транспортное развитие на десятилетия вперед с минимальной погрешностью.
«Такие исследования точно помогут частному бизнесу»
Многие страны уже применяют эту инновационную практику при городском планировании. Беларусь постепенно приближается к числу передовиков. В планах продолжать внедрение технологий в областных центрах страны, чтобы помочь на местах с транспортной оптимизацией.
Уверен, что такие исследования точно помогут частному бизнесу, если необходимо определить, где нужно разместить наружную рекламу. Есть потенциал для сотрудничества с представителями ретейла или общепита, так как с этими данными можно понять, где лучше всего арендовать или построить помещение с учетом портрета целевой аудитории и ее передвижений. Информацию также можно применять при планировании маршрутов для частных грузоперевозок.
Геоналитика с использованием Big Data МТС открывает широчайшие возможности, потому что при грамотном анализе реально получить ответы на любые вопросы.
Виталий Валуй
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