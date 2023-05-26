Тренды в области свадебной моды

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Свадебная мода не устает удивлять нас новыми трендами и направлениями. Но в этом году традиционные пышные свадебные платья и классические мужские костюмы стали основными хитами сезона. Компания NOVI & NOVIKOV, специализирующаяся на свадебной моде, предлагает своим клиентам широкий выбор свадебных и вечерних платьев, а также классических мужских костюмов. Мы уверены, что здесь вы сможете подобрать что-то по своему вкусу и бюджету. Но даже в рамках одного магазина костюмов и платьев очень много, так как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.

Актуальные свадебные платья

В этом году на первом месте по популярности классические и элегантные платья в так называемом принцесса-стиле. Обильное кружево, шлейфы и юбки объемной формы вновь вернулись в моду. Но наравне с ними популярны и коктейльные свадебные платья: короткие юбки и облегающие силуэты, которые открывают ножки и придают образу непринужденности и юношеской свежести. Нет ничего удивительного в том, что свадебный салон NOVI & NOVIKOV представляет широкий ассортимент свадебных платьев различных моделей и стилей для каждой невесты. Консультанты помогут определиться с выбором и подобрать идеальный фасон, который сядет по фигуре.

Мужские костюмы, которые в тренде

Тем временем, классические мужские костюмы также обрели новое воплощение в свадебных трендах этого года. Стильные лаконичные фасоны из натуральных тканей в базовой цветовой гамме (черный, серый, синий) — это лучший выбор для мужчин, которые ценят стиль, комфорт и высокое качество.

Актуальные вечерние платья

Если вас пригласили на свадьбу в качестве гостя, то к выбору вечернего платья советуем подходить не менее ответственно. В новом сезоне особенно актуальны вечерние платья с открытыми плечами и глубоким V-образным вырезом. Глянцевые ткани (шелк и атлас), со вкусом дополненные лентами, бантами и кружевами, придают образу неповторимость и изысканность.

Свадьба является самым важным событием в жизни жениха и невесты, и, конечно, каждый хочет сделать ее незабываемой. В этом вам поможет свадебный салон NOVI & NOVIKOV. Здесь вы найдете все, что нужно для создания неповторимого, индивидуального, но, в то же время, элегантного и стильного образа. Выбирайте свой идеальный наряд и наслаждайтесь этим чудесным событием бесконечно долго.