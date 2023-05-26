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Замминистра энергетики Беларуси назвал плюсы создания единого энергорынка в ЕАЭС
26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На II Евразийском экономическом форуме в Москве гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин заявил, что сетевая инфраструктура ЕАЭС готова к запуску единого рынка электроэнергии. Заместитель министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз на телеканале «МИР 24» заявил, что такое объединение приведет к повышению устойчивости работы энергосистем всех стран Евразийского экономического союза.
Он подчеркнул, что страны Союза заинтересованы в недопущении энергетического кризиса, подобного тому, что охватил страны Европы в 2022 году, когда цены на энергетические ресурсы повысились в десятки раз. Основными принципами, на которых должно строиться взаимодействие, эксперт назвал равноправие, учет национальных интересов и обоюдную выгоду. Страны должны взаимодействовать на равных условиях.
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Эксперт полагает, что на первых порах странам нужно разработать совместные технологии производства энергии из имеющихся ресурсов, после чего можно формировать энергетические рынки и развивать инфраструктуру отрасли. На основе этих рынков будет происходить усиление энергетических взаимосвязей между странами.
«Как только мы создадим условия, при которых цена на энергоресурсы для производителей в Беларуси будет равна цене на энергоресурсы в России, Казахстане, Кыргызстане и Армении, можно будет создавать более эффективные производства и повышать конкурентоспособность как отдельных стран – участниц ЕАЭС, так и объединение их на мировом рынке», – резюмировал эксперт.
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Денис Мороз также перечислил принципы функционирования единой энергетической системы стран Евразийского экономического союза.
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