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Замминистра энергетики Беларуси назвал плюсы создания единого энергорынка в ЕАЭС

26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Замминистра энергетики Беларуси назвал плюсы создания единого энергорынка в ЕАЭС
 Фото: ЕЭК

На II Евразийском экономическом форуме в Москве гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин заявил, что сетевая инфраструктура ЕАЭС готова к запуску единого рынка электроэнергии. Заместитель министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз на телеканале «МИР 24» заявил, что такое объединение приведет к повышению устойчивости работы энергосистем всех стран Евразийского экономического союза.

«В синхронной зоне находятся страны Союза – Беларусь, Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан. Создание общего электроэнергетического рынка – это механизм укрупнения их систем, а чем больше система, тем она устойчивее и надежнее работает. Поэтому создание электроэнергетического рынка – элемент укрепления и повышения надежности энергетических систем этих стран», – заявил заместитель министра.

Он подчеркнул, что страны Союза заинтересованы в недопущении энергетического кризиса, подобного тому, что охватил страны Европы в 2022 году, когда цены на энергетические ресурсы повысились в десятки раз. Основными принципами, на которых должно строиться взаимодействие, эксперт назвал равноправие, учет национальных интересов и обоюдную выгоду. Страны должны взаимодействовать на равных условиях.

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Эксперт полагает, что на первых порах странам нужно разработать совместные технологии производства энергии из имеющихся ресурсов, после чего можно формировать энергетические рынки и развивать инфраструктуру отрасли. На основе этих рынков будет происходить усиление энергетических взаимосвязей между странами.

Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?

Важную роль в вопросе энергетической безопасности сыграет и использование возобновляемых ресурсов. Как отмечает Денис Мороз, Беларусь – первая страна на постсоветском пространстве, где была принята концепция энергетической безопасности с учетом принципов использования возобновляемых источников энергии. По словам заместителя министра энергетики РБ, динамика развития этого направления в стране опережает плановые показатели: в 2012 году в Беларуси было 50 источников энергии, работающих на возобновляемых ресурсах, а сейчас их уже 608. Эксперт при этом добавляет, что источники энергии должны быть не только возобновляемыми, но и разнообразными.

«Как только мы создадим условия, при которых цена на энергоресурсы для производителей в Беларуси будет равна цене на энергоресурсы в России, Казахстане, Кыргызстане и Армении, можно будет создавать более эффективные производства и повышать конкурентоспособность как отдельных стран – участниц ЕАЭС, так и объединение их на мировом рынке», – резюмировал эксперт.



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Денис Мороз также перечислил принципы функционирования единой энергетической системы стран Евразийского экономического союза.
 
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