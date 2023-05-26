Замминистра энергетики Беларуси назвал плюсы создания единого энергорынка в ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Евразийском экономическом форуме в Москве гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин заявил, что сетевая инфраструктура ЕАЭС готова к запуску единого рынка электроэнергии. Заместитель министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз на телеканале «МИР 24» заявил, что такое объединение приведет к повышению устойчивости работы энергосистем всех стран Евразийского экономического союза.

«В синхронной зоне находятся страны Союза – Беларусь, Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан. Создание общего электроэнергетического рынка – это механизм укрупнения их систем, а чем больше система, тем она устойчивее и надежнее работает. Поэтому создание электроэнергетического рынка – элемент укрепления и повышения надежности энергетических систем этих стран», – заявил заместитель министра.

Он подчеркнул, что страны Союза заинтересованы в недопущении энергетического кризиса, подобного тому, что охватил страны Европы в 2022 году, когда цены на энергетические ресурсы повысились в десятки раз. Основными принципами, на которых должно строиться взаимодействие, эксперт назвал равноправие, учет национальных интересов и обоюдную выгоду. Страны должны взаимодействовать на равных условиях.

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Эксперт полагает, что на первых порах странам нужно разработать совместные технологии производства энергии из имеющихся ресурсов, после чего можно формировать энергетические рынки и развивать инфраструктуру отрасли. На основе этих рынков будет происходить усиление энергетических взаимосвязей между странами.

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