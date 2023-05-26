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О чем пишут мировые СМИ: нехватка воды в Хартуме и докторская степень Тома Хэнкса
26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Хартуме (Судан) наблюдается острая нехватка питьевой воды на фоне продолжающихся уже шесть недель столкновений и жары выше 40 градусов. В ходе боев между армией и Силами оперативной поддержки (RSF) была повреждена станция, снабжающая водой несколько районов города, сообщает
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В Казахстане впервые продлили учебный год для школьников. Его продолжительность составит 36 вместо прежних 34 недель, последний звонок прозвенит 31 мая, сообщает
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Около 300 тысяч жителей столицы Судана уже больше месяца лишены доступа к питьевой воде. Тому Хэнксу присвоили почетную степень Гарварда.
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