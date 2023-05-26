О чем пишут мировые СМИ: нехватка воды в Хартуме и докторская степень Тома Хэнкса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Хартуме (Судан) наблюдается острая нехватка питьевой воды на фоне продолжающихся уже шесть недель столкновений и жары выше 40 градусов. В ходе боев между армией и Силами оперативной поддержки (RSF) была повреждена станция, снабжающая водой несколько районов города, сообщает France 24 . С 15 апреля около 300 тысяч человек остаются без водоснабжения. Местные жители вновь открывают колодцы и набирают воду в Ниле. По данным ЮНИСЕФ, еще до начала боевых действий 17,3 миллиона суданцев не имели доступа к безопасной питьевой воде. В последние недели ситуация усугубилась.

Актеру Тому Хэнксу присвоили степень почетного доктора искусств в Гарвардском университете. В ходе торжественной церемонии ему также вручили волейбольный мяч (этот снаряд фигурировал в фильме «Изгой»), сообщает The Guardian . Хэнкс поздравил выпускников Гарварда и отметил, что сам не обладает академическими знаниями, хотя и играл в кино профессоров. Он также призвал выпускников быть «супергероями в защите правды и американских идеалов и противостоять тем, кто искажает правду ради собственной выгоды».

В Казахстане впервые продлили учебный год для школьников. Его продолжительность составит 36 вместо прежних 34 недель, последний звонок прозвенит 31 мая, сообщает «Казахстанская правда» . Министр просвещения Гани Бейсембаев пояснил, что это связано с переходом на пятидневную учебную неделю и стремлением снизить нагрузку на учащихся. Летние каникулы в Казахстане длятся 13 недель, или 90 дней. В 2023 году учебный год завершают более 3,7 млн школьников, 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников.

В Кыргызстане объявили конкурс на соискание Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова. Премию присуждают по 11 номинациям, сообщает 24.kg. Жюри выбирает лучшее произведение в таких областях, как литература, журналистика и телевидение, музыка, изобразительное искусство, театр и цирк. Возраст соискателей не должен превышать 35 лет. Лауреатам полагается диплом и нагрудный знак, а также приз в размере 100 тысяч сомов (91 тысяча рублей).