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О чем пишут мировые СМИ: нехватка воды в Хартуме и докторская степень Тома Хэнкса

26.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Хартуме (Судан) наблюдается острая нехватка питьевой воды на фоне продолжающихся уже шесть недель столкновений и жары выше 40 градусов. В ходе боев между армией и Силами оперативной поддержки (RSF) была повреждена станция, снабжающая водой несколько районов города, сообщает France 24. С 15 апреля около 300 тысяч человек остаются без водоснабжения. Местные жители вновь открывают колодцы и набирают воду в Ниле. По данным ЮНИСЕФ, еще до начала боевых действий 17,3 миллиона суданцев не имели доступа к безопасной питьевой воде. В последние недели ситуация усугубилась.

Актеру Тому Хэнксу присвоили степень почетного доктора искусств в Гарвардском университете. В ходе торжественной церемонии ему также вручили волейбольный мяч (этот снаряд фигурировал в фильме «Изгой»), сообщает The Guardian. Хэнкс поздравил выпускников Гарварда и отметил, что сам не обладает академическими знаниями, хотя и играл в кино профессоров. Он также призвал выпускников быть «супергероями в защите правды и американских идеалов и противостоять тем, кто искажает правду ради собственной выгоды».

В Казахстане впервые продлили учебный год для школьников. Его продолжительность составит 36 вместо прежних 34 недель, последний звонок прозвенит 31 мая, сообщает «Казахстанская правда». Министр просвещения Гани Бейсембаев пояснил, что это связано с переходом на пятидневную учебную неделю и стремлением снизить нагрузку на учащихся. Летние каникулы в Казахстане длятся 13 недель, или 90 дней. В 2023 году учебный год завершают более 3,7 млн школьников, 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников.

В Кыргызстане объявили конкурс на соискание Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова. Премию присуждают по 11 номинациям, сообщает 24.kg. Жюри выбирает лучшее произведение в таких областях, как литература, журналистика и телевидение, музыка, изобразительное искусство, театр и цирк. Возраст соискателей не должен превышать 35 лет. Лауреатам полагается диплом и нагрудный знак, а также приз в размере 100 тысяч сомов (91 тысяча рублей).

В Беларуси летом 2023 года будут работать 5,9 тысяч оздоровительных лагерей. Там смогут отдохнуть 377 тысяч детей, сообщает БелТА. Для организации лагерей задействовали 146 стационарных баз, а также учреждения образования и спорта. Предусмотрено как постоянное, так и только дневное пребывание. Кроме того, на время летних каникул для школьников продолжат работать различные кружки, выездные мероприятия, конкурсы и экскурсии.



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Около 300 тысяч жителей столицы Судана уже больше месяца лишены доступа к питьевой воде. Тому Хэнксу присвоили почетную степень Гарварда.
 
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