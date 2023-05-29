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Преподаватель музыки из Минска научила десятки детей играть на цимбалах

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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МТРК «Мир»

На телеканале «МИР» новый проект «Учителя и наставники». Мы рассказываем о людях, преданных своей профессии. Среди них и преподаватель музыки из Минска, которая более 40 лет учит студентов игре на цимбалах. Это древний инструмент, который упоминается еще в Библии, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Студенты зовут ее Риммочкой. За 43 года она воспитала 78 учеников, в том числе победителей международных конкурсов. Преподают и концертируют по всему миру. С каждым из них Римма Владимировна до сих пор на связи, но вкладывается и в будущих лауреатов.

«Она хорошая. Чуть-чуть строгая. Мама. Моя мама», – поделилась магистрант Белорусской государственной академии музыки Юань Вэньцзюнь.

Римма Подойницына выросла в Забайкалье. Вспоминает: единственным инструментом на всех торжествах был баян. И ей с детства хотелось научиться играть. Но все же жизнь связала совсем с другим инструментом.

«Когда отец записал меня в музыкальную школу, мне сказали: «Слушай, а давай ты поиграешь на цимбалах». Я говорю: «А что такое цимбалы?» Мне объяснили, что это красивый столик со струнами», – рассказала преподаватель, доцент кафедры Белорусской государственной академии музыки Римма Подойницына.

Когда семья переехала из Забайкалья в Беларусь, учебу продолжила. Музыкальная школа, училище, затем Белорусская государственная академия музыки. Здесь и осталась, но уже в качестве педагога.

«Инструмент достаточно распространен был на территории Беларуси. Вот когда он был занесен, никто не знает. Начало 16 века. В Библии Скорины этот инструмент упоминается в перечне струноимущих инструментов», – рассказала Римма Подойницына.

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Трапециевидная форма, 29 рядов струн и специальные деревянные молоточки-колотушки, которыми извлекают звук. Педагог убеждена: чтобы овладеть инструментом, одного таланта мало. А вот лень студента может вывести учителя из себя.

«Способности плюс работа – одаренность. Одаренность плюс работа – это уже талант. Талант плюс работа – это гениальность. Поэтому на любом этапе в любом учебном заведении требуется большой труд», – рассказала Римма Подойницына.

За достижения в области культуры, науки и образования Римму Подойницыну неоднократно награждали почетными грамотами и медалями Беларуси и России. А если выдается свободная минутка, педагог любит изучать новое из области медицины, науки и искусства.

Звук цимбал неоднократно использовался в знаменитых голливудских фильмах: таких, как «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Миссия невыполнима».



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Теги: Минск
 
 
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За достижения в области культуры, науки и образования Римму Подойницыну неоднократно награждали почетными грамотами и медалями Беларуси и России.
 
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