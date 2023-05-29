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Преподаватель музыки из Минска научила десятки детей играть на цимбалах
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска научила десятки детей играть на цимбалах" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
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Римма Подойницына выросла в Забайкалье. Вспоминает: единственным инструментом на всех торжествах был баян. И ей с детства хотелось научиться играть. Но все же жизнь связала совсем с другим инструментом.
Когда семья переехала из Забайкалья в Беларусь, учебу продолжила. Музыкальная школа, училище, затем Белорусская государственная академия музыки. Здесь и осталась, но уже в качестве педагога.
Трапециевидная форма, 29 рядов струн и специальные деревянные молоточки-колотушки, которыми извлекают звук. Педагог убеждена: чтобы овладеть инструментом, одного таланта мало. А вот лень студента может вывести учителя из себя.
Звук цимбал неоднократно использовался в знаменитых голливудских фильмах: таких, как «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Миссия невыполнима».
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За достижения в области культуры, науки и образования Римму Подойницыну неоднократно награждали почетными грамотами и медалями Беларуси и России.
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