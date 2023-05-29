Преподаватель музыки из Минска научила десятки детей играть на цимбалах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Минска научила десятки детей играть на цимбалах" height="100%" width="670">

На телеканале «МИР» новый проект «Учителя и наставники» . Мы рассказываем о людях, преданных своей профессии. Среди них и преподаватель музыки из Минска, которая более 40 лет учит студентов игре на цимбалах. Это древний инструмент, который упоминается еще в Библии, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.



Студенты зовут ее Риммочкой. За 43 года она воспитала 78 учеников, в том числе победителей международных конкурсов. Преподают и концертируют по всему миру. С каждым из них Римма Владимировна до сих пор на связи, но вкладывается и в будущих лауреатов.

«Она хорошая. Чуть-чуть строгая. Мама. Моя мама», – поделилась магистрант Белорусской государственной академии музыки Юань Вэньцзюнь.

Римма Подойницына выросла в Забайкалье. Вспоминает: единственным инструментом на всех торжествах был баян. И ей с детства хотелось научиться играть. Но все же жизнь связала совсем с другим инструментом.



«Когда отец записал меня в музыкальную школу, мне сказали: «Слушай, а давай ты поиграешь на цимбалах». Я говорю: «А что такое цимбалы?» Мне объяснили, что это красивый столик со струнами», – рассказала преподаватель, доцент кафедры Белорусской государственной академии музыки Римма Подойницына.

Когда семья переехала из Забайкалья в Беларусь, учебу продолжила. Музыкальная школа, училище, затем Белорусская государственная академия музыки. Здесь и осталась, но уже в качестве педагога.

«Инструмент достаточно распространен был на территории Беларуси. Вот когда он был занесен, никто не знает. Начало 16 века. В Библии Скорины этот инструмент упоминается в перечне струноимущих инструментов», – рассказала Римма Подойницына.