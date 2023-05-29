2 июня состоится яркое событие этого лета в Клубе Про бизнес - Cocktail Party!

Источник материала: ProBusiness

2 июня состоится яркое событие этого лета — Cocktail Party!

Что может быть лучше, чем провести летний вечер — в красивом заведении, за уютными разговорами с близкими по духу людьми?

Участники Клуба Про бизнес собираются на неформальную летнюю вечеринку!

Да, мы в Клубе не только решаем бизнес-задачи, но и отлично отдыхаем :)





Вечер пройдет в ресторане Mojo по адресу: пл. Свободы 17

Регистрация начнется с 18:30, старт вечеринки: 19:00

Дресс-код: Cocktail Attire

Несколько часов в дружеской компании — в стильном и уютном зале в Mojo, в самом центре города

Теплые улыбки друзей и новые знакомства

Истории о жизни и разговоры о важном

Авторские закуски, просекко, коктейльные сеты

*Вечеринка – закрытая, только для участников нашего Клуба Про бизнес. Клуб – это сообщество владельцев и руководителей компаний.

Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Генеральный партнер Клуба — МТБанк

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