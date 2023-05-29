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2 июня состоится яркое событие этого лета в Клубе Про бизнес - Cocktail Party!
29.05.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
2 июня состоится яркое событие этого лета — Cocktail Party!
Что может быть лучше, чем провести летний вечер — в красивом заведении, за уютными разговорами с близкими по духу людьми?
Участники Клуба Про бизнес собираются на неформальную летнюю вечеринку!
Да, мы в Клубе не только решаем бизнес-задачи, но и отлично отдыхаем :)
Вечер пройдет в ресторане Mojo по адресу: пл. Свободы 17
Несколько часов в дружеской компании — в стильном и уютном зале в Mojo, в самом центре города
*Вечеринка – закрытая, только для участников нашего Клуба Про бизнес. Клуб – это сообщество владельцев и руководителей компаний.
Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
Вы также можете
Генеральный партнер Клуба —
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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
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2 июня состоится яркое событие этого лета - Cocktail Party!
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