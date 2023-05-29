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2 июня состоится яркое событие этого лета в Клубе Про бизнес - Cocktail Party!

29.05.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

2 июня состоится яркое событие этого лета в Клубе Про бизнес - Cocktail Party!

2 июня состоится яркое событие этого лета — Cocktail Party!

Что может быть лучше, чем провести летний вечер — в красивом заведении, за уютными разговорами с близкими по духу людьми?

Участники Клуба Про бизнес собираются на неформальную летнюю вечеринку!

Да, мы в Клубе не только решаем бизнес-задачи, но и отлично отдыхаем :)

2 июня состоится яркое событие этого лета в Клубе Про бизнес - Cocktail Party!

Вечер пройдет в ресторане Mojo по адресу: пл. Свободы 17
Регистрация начнется с 18:30, старт вечеринки: 19:00
Дресс-код: Cocktail Attire

Несколько часов в дружеской компании — в стильном и уютном зале в Mojo, в самом центре города
Теплые улыбки друзей и новые знакомства
Истории о жизни и разговоры о важном
Авторские закуски, просекко, коктейльные сеты 

*Вечеринка – закрытая, только для участников нашего Клуба Про бизнес. Клуб – это сообщество владельцев и руководителей компаний. 

Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

2 июня состоится яркое событие этого лета в Клубе Про бизнес - Cocktail Party!

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Генеральный партнер Клуба — МТБанк

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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

 
Теги: знакомства
 
 
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