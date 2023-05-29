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«Она – мама». Педагогическое призвание Риммы Подойнициной
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Римма Подойницина – педагог с большим стажем и большим сердцем. За 43 года своей деятельности воспитала 78 учеников, 20 стали лауреатами международных конкурсов. Она знает судьбу каждого из них, а иностранные воспитанники называют ее мамой. О принципах работы с творческими людьми спросим у Риммы Подойнициной в программе
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Она – преподаватель Белорусской государственной академии музыки и современный потомок станичных казаков. О том, как воспитывать будущих лауреатов, узнаем в...
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