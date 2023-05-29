«Она – мама». Педагогическое призвание Риммы Подойнициной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Римма Подойницина – педагог с большим стажем и большим сердцем. За 43 года своей деятельности воспитала 78 учеников, 20 стали лауреатами международных конкурсов. Она знает судьбу каждого из них, а иностранные воспитанники называют ее мамой. О принципах работы с творческими людьми спросим у Риммы Подойнициной в программе «Учат в школе».