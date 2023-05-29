Девушка-космонавт из Беларуси попала в состав основного экипажа для полета на МКС

По данным ЦПК, дублерами экипажа станут космонавт Иван Вагнер, белорусская космонавтка Анастансия Ленкова, а также астронавт NASA Петтит Дональд Рой.

В апреле в Беларуси выбрали двух кандидаток для полета в космос – основного и дублирующего космонавта. Ранее планировалось, что женщина-космонавт из Беларуси полетит к МКС осенью 2023-го. Однако из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22» дату вылета перенесли на полгода на весну 2024-го. Окончательное решение будет принято «Роскосмосом».