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Девушка-космонавт из Беларуси попала в состав основного экипажа для полета на МКС
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусскую космонавтку Марину Василевскую включили в основной экипаж для полета на Международную космическую станцию (МКС), командиром корабля станет российский космонавт Олег Новицкий, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).
Речь идет о миссии ЭП-21. В качестве бортинженера корабля на МКС отправится астронавт NASA Колдвелл Дайсон Трейси.
По данным ЦПК, дублерами экипажа станут космонавт Иван Вагнер, белорусская космонавтка Анастансия Ленкова, а также астронавт NASA Петтит Дональд Рой.
В апреле в Беларуси выбрали двух кандидаток для полета в космос – основного и дублирующего космонавта. Ранее планировалось, что женщина-космонавт из Беларуси полетит к МКС осенью 2023-го. Однако из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22» дату вылета перенесли на полгода на весну 2024-го. Окончательное решение будет принято «Роскосмосом».
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Речь идет о Марине Василевской. Командиром корабля станет российский космонавт Олег Новицкий.
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