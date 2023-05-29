Низкобелковые сыры и йогурты для больных фенилкетонурией разработают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси расширят линейку продуктов с низким содержанием белка. Они необходимы пациентам с редким заболеванием – фенилкетонурией. Это врожденный сбой метаболизма. Всю жизнь эти люди придерживаются строгой диеты. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Юлия Артюх делает завтрак для особенного ребенка. Это низкобелковые сосиски. На вкус обычные, состав отличается. У мамы троих детей один с диагнозом фенилкетонурия.

«Немного, поменялся наш быт с рождением Алисы. Мы теперь варим все супы без мяса, так как ей мяса нельзя, и в основном у нас преобладают супы овощные», – сказала председатель Республиканского общественного объединения помощи детям, заболевшим фенилкетонурией Юлия Артюх.

В год в Беларуси выявляют до 20 случаев фенилкетонурии. Заболевание – наследственное. Аминокислотный обмен нарушен. Белок для таких людей смертельно опасен. Всю жизнь им необходимо соблюдать строгую диету.

«Она напитается, но она не получит достаточное количество белка, как надо для организма нашего. Поэтому, чтобы восполнить это, а это нужно восполнить обязательно – недостаток этого белка – мы берем аминокислотную смесь. Но ее организм и организм таких больных – он боится не самого белка, а он боится фенилаланина. Поэтому в смеси, там белок без фенилаланина», – добавила Юлия Артюх.

В Беларуси около тысячи человек с таким диагнозом. Общаются в чате и вместе заказывают продукты. Большие партии привозят в один из столичных магазинов. Оттуда их можно забрать. Раньше заказывали в Польше. Но пять лет назад в Национальной академии наук разработали свои рецепты.

«При создании продукта низкобелкового питания мы проводили исследования для подбора сырья по содержанию белка и фенилаланина, и уже контроль готовой продукции по данным параметрам», – отметила заместитель генерального директора научно-производственного центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Наталья Комарова.

Пока в меню – сосиски, молочные смеси, макароны и смесь для кексов. Сегодня ученые вместе с родителями таких пациентов разрабатывают новые продукты.

Что такое фенилкетонурия? Узнаете сегодня на канале «МИР 24» в программе «Не фантастика» в 17:30.