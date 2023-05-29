ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Евразийская пятерка» отмечает День ЕАЭС

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Евразийская пятерка» отмечает День ЕАЭС
 eurasiancommission.org

Сегодня отмечается День Евразийского экономического союза, передает «МИР 24».

Праздник учрежден только в прошлом году, а сам ЕАЭС существует с 2015-го. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

«Действительно, на сегодняшний день получилось зрелое, мощное, уникальное интеграционное объединение, которое своими характеристиками и показателями устойчивости к внешним вызовам показывает свою жизнеспособность, зрелость, а главное, готовность развиваться, расти и повышать благосостояние своих граждан», –отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийский экономический союз существует с 2015 года, в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко и Набиуллина обсудили взаимодействие банков в Союзном государстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2023
Mir24.TV Belarus
29.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика