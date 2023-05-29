«Евразийская пятерка» отмечает День ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

eurasiancommission.org

Сегодня отмечается День Евразийского экономического союза, передает «МИР 24».

Праздник учрежден только в прошлом году, а сам ЕАЭС существует с 2015-го. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

«Действительно, на сегодняшний день получилось зрелое, мощное, уникальное интеграционное объединение, которое своими характеристиками и показателями устойчивости к внешним вызовам показывает свою жизнеспособность, зрелость, а главное, готовность развиваться, расти и повышать благосостояние своих граждан», –отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.