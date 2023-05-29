|
«Евразийская пятерка» отмечает День ЕАЭС
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
eurasiancommission.org
Сегодня отмечается День Евразийского экономического союза, передает «МИР 24».
Праздник учрежден только в прошлом году, а сам ЕАЭС существует с 2015-го. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
«Действительно, на сегодняшний день получилось зрелое, мощное, уникальное интеграционное объединение, которое своими характеристиками и показателями устойчивости к внешним вызовам показывает свою жизнеспособность, зрелость, а главное, готовность развиваться, расти и повышать благосостояние своих граждан», –отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийский экономический союз существует с 2015 года, в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)