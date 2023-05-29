Лукашенко и Набиуллина обсудили взаимодействие банков в Союзном государстве

«Дедолларизация международной экономики идет, об этом и Вы говорили. Насколько этот процесс глубоко зашел? И, естественно, что появятся новые резервные валюты. По срокам, по скорости? Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать? Или это все-таки долгий процесс?», – сказал Лукашенко.

Глава государства отметил работу Межбанковского валютного совета Беларуси и России. Сейчас основной акцент там делают на сближении нормативной базы обеих стран. Также одна из задач – обеспечить условия для введения единой денежной единицы Союзного государства. Александр Лукашенко подчеркнул: это процесс непростой и не терпит спешки.

Стороны обсудили также совместную работу в условиях санкционного давления Запада.