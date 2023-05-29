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Лукашенко и Набиуллина обсудили взаимодействие банков в Союзном государстве

29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Набиуллина обсудили взаимодействие банков в Союзном государстве
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Взаимодействие банковских сфер в Союзном государстве президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной, передает «МИР 24».

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»

«Дедолларизация международной экономики идет, об этом и Вы говорили. Насколько этот процесс глубоко зашел? И, естественно, что появятся новые резервные валюты. По срокам, по скорости? Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать? Или это все-таки долгий процесс?», – сказал Лукашенко.

Глава государства отметил работу Межбанковского валютного совета Беларуси и России. Сейчас основной акцент там делают на сближении нормативной базы обеих стран. Также одна из задач – обеспечить условия для введения единой денежной единицы Союзного государства. Александр Лукашенко подчеркнул: это процесс непростой и не терпит спешки.

Стороны обсудили также совместную работу в условиях санкционного давления Запада.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Президент Беларуси отметил усиление дедолларизации международной экономики.
 
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