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Лукашенко и Набиуллина обсудили взаимодействие банков в Союзном государстве
29.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взаимодействие банковских сфер в Союзном государстве президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной, передает «МИР 24».
«Дедолларизация международной экономики идет, об этом и Вы говорили. Насколько этот процесс глубоко зашел? И, естественно, что появятся новые резервные валюты. По срокам, по скорости? Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать? Или это все-таки долгий процесс?», – сказал Лукашенко.
Глава государства отметил работу Межбанковского валютного совета Беларуси и России. Сейчас основной акцент там делают на сближении нормативной базы обеих стран. Также одна из задач – обеспечить условия для введения единой денежной единицы Союзного государства. Александр Лукашенко подчеркнул: это процесс непростой и не терпит спешки.
Стороны обсудили также совместную работу в условиях санкционного давления Запада.
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Президент Беларуси отметил усиление дедолларизации международной экономики.
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