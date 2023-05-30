Лукашенко и Набиуллина обсудили введение цифрового рубля в Союзном государстве

Белорусский лидер отметил, что руководству Центрального банка России удалось успешно разобраться с проблемами, которые возникли из-за западных ограничений. Также Лукашенко призвал быстрее создать резервную валюту. Один из вопросов на встрече касался как раз введения единой денежной единицы Союзного государства.

«То, что работает у нас Межбанковский валютный совет, тут вопросов нет. Я часто привожу от Вас, от председателя нашего, цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», – сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко и Эльвира Набиуллина обсудили необходимость введения цифрового рубля в Союзном государстве.