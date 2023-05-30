ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко и Набиуллина обсудили введение цифрового рубля в Союзном государстве

30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Набиуллина обсудили введение цифрового рубля в Союзном государстве
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Стороны обсудили влияние санкций на экономику и вопрос создания единой валюты, передает «МИР 24».

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»

Белорусский лидер отметил, что руководству Центрального банка России удалось успешно разобраться с проблемами, которые возникли из-за западных ограничений. Также Лукашенко призвал быстрее создать резервную валюту. Один из вопросов на встрече касался как раз введения единой денежной единицы Союзного государства.

«То, что работает у нас Межбанковский валютный совет, тут вопросов нет. Я часто привожу от Вас, от председателя нашего, цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», – сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко и Эльвира Набиуллина обсудили необходимость введения цифрового рубля в Союзном государстве.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси и глава Центробанка РФ обсудили влияние санкций на экономику и вопрос создания единой валюты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Элитная мебель для гостиной: как выбрать и где купить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика