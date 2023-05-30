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Лукашенко и Набиуллина обсудили введение цифрового рубля в Союзном государстве
30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Стороны обсудили влияние санкций на экономику и
Белорусский лидер отметил, что руководству Центрального банка России удалось успешно разобраться с проблемами, которые возникли из-за западных ограничений. Также Лукашенко призвал быстрее создать резервную валюту. Один из вопросов на встрече касался как раз введения единой денежной единицы Союзного государства.
«То, что работает у нас Межбанковский валютный совет, тут вопросов нет. Я часто привожу от Вас, от председателя нашего, цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», – сказал Лукашенко.
Также Александр Лукашенко и Эльвира Набиуллина обсудили необходимость введения цифрового рубля в Союзном государстве.
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Президент Беларуси и глава Центробанка РФ обсудили влияние санкций на экономику и вопрос создания единой валюты.
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