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Почему Ольшаны прозвали огуречной столицей Беларуси?

30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почему Ольшаны прозвали огуречной столицей Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси разгар сбора огурцов. Чемпионом по объемам является агрогородок Ольшаны. Там парников больше, чем жилых домов. Урожай забирают фурами и отвозят в города республики, а также в Азербайджан и Россию, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Местный оптовый рынок – как биржа Уолл-стрит. Цены на огурцы меняются каждый час. Ольшанских брокеров называют «зазывалами». Сейчас их много – верный признак дефицита товара. Значит, для фермеров цена будет выше.

Первые ольшанские огурцы – самые дорогие. В начале сезона их продают за семь-восемь белорусских, или 200 российских рублей за килограмм. А в разгар урожая – 20-30 копеек, это пять-шесть российских рублей. Оптовики приезжают из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, но больше из России.

«Если на Россию берут, будем прямо говорить, то это хорошая цена и сбыт хороший. Россияне обычно фурами берут, по Беларуси оно бусами расходится. А на Россию фуры ящиками затаривают», – рассказал житель Ольшан Федор Лисовец.

«Нас Россия поддерживает. В Беларуси наши огурцы не проживут. Если Россия чуть приостанавливается, цена сразу падает», – поделился житель Ольшан Леонид.

Общие объемы огуречных урожаев в Ольшанах измеряются сотнями тонн каждый день. Хватает себе, но больше на продажу. Здесь возле каждого дома парник. Шесть соток – это минимум.

«Наш огурец зеленее американского доллара», – так говорят в Ольшанах. У местных жителей это основной источник дохода. За выручку от «пупырчатых» покупают автомобили и строят дома. Но доход уже не такой большой, как у родителей или дедушек в советские времена, поэтому к огурцам ольшанцы сейчас предлагают томаты, баклажаны, перцы и картофель.

Ольшаны называют огуречной столицей Беларуси. В центре агрогородка установлен даже памятник огурцу. Он не единственный в стране, еще один находится в белорусском Шклове.



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Общие объемы огуречных урожаев в агрогородке измеряются сотнями тонн каждый день
 
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