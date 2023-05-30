Почему Ольшаны прозвали огуречной столицей Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разгар сбора огурцов . Чемпионом по объемам является агрогородок Ольшаны. Там парников больше, чем жилых домов. Урожай забирают фурами и отвозят в города республики, а также в Азербайджан и Россию, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.



Местный оптовый рынок – как биржа Уолл-стрит. Цены на огурцы меняются каждый час. Ольшанских брокеров называют «зазывалами». Сейчас их много – верный признак дефицита товара. Значит, для фермеров цена будет выше.

Первые ольшанские огурцы – самые дорогие. В начале сезона их продают за семь-восемь белорусских, или 200 российских рублей за килограмм. А в разгар урожая – 20-30 копеек, это пять-шесть российских рублей. Оптовики приезжают из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, но больше из России.

«Если на Россию берут, будем прямо говорить, то это хорошая цена и сбыт хороший. Россияне обычно фурами берут, по Беларуси оно бусами расходится. А на Россию фуры ящиками затаривают», – рассказал житель Ольшан Федор Лисовец.

«Нас Россия поддерживает. В Беларуси наши огурцы не проживут. Если Россия чуть приостанавливается, цена сразу падает», – поделился житель Ольшан Леонид.