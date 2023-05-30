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Почему Ольшаны прозвали огуречной столицей Беларуси?
30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разгар сбора
Первые ольшанские огурцы – самые дорогие. В начале сезона их продают за семь-восемь белорусских, или 200 российских рублей за килограмм. А в разгар урожая – 20-30 копеек, это пять-шесть российских рублей. Оптовики приезжают из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, но больше из России.
«Нас Россия поддерживает. В Беларуси наши огурцы не проживут. Если Россия чуть приостанавливается, цена сразу падает», – поделился житель Ольшан Леонид.
Общие объемы огуречных урожаев в Ольшанах измеряются сотнями тонн каждый день. Хватает себе, но больше на продажу. Здесь возле каждого дома парник. Шесть соток – это минимум.
«Наш огурец зеленее американского доллара», – так говорят в Ольшанах. У местных жителей это основной источник дохода. За выручку от «пупырчатых» покупают автомобили и строят дома. Но доход уже не такой большой, как у родителей или дедушек в советские времена, поэтому к огурцам ольшанцы сейчас предлагают томаты, баклажаны, перцы и картофель.
Ольшаны называют огуречной столицей Беларуси. В центре агрогородка установлен даже памятник огурцу. Он не единственный в стране, еще один находится в белорусском Шклове.
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Общие объемы огуречных урожаев в агрогородке измеряются сотнями тонн каждый день
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