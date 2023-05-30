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Подвиг народных мстителей: 81 год назад был создан Центральный штаб советских партизан
30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Восемьдесят один год назад был создан Центральный штаб всех советских партизан, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
Москва. Декабрь 41-го. В кабинет к Сталину зашел человек, вождь вызвал его для личной беседы. Говорили долго. В конце разговора Сталин произнес: «Немедленно приступайте к организации Центрального штаба партизанского движения». Собеседником Верховного главнокомандующего был Пантелеймон Пономаренко – первый секретарь ЦК Компартии Беларуси. Именно он в мае 42-го возглавил Всесоюзный партизанский штаб.
В первые недели войны партизанское движение не имело ни техники, ни оружия. Приходилось изобретать. В ход шли обрезки труб, осколки стекла, снарядов и даже патефонные пружины. Но кроме войны был еще и быт.
Чесотку лечили раствором тола на молоке или смесью дегтя с салом. Самогоном заменяли спирт при обработке ран. Вместо ваты использовали высушенный болотный мох. Шовный материал – из суровых или парашютных нитей. Хирургические инструменты – бритвы, ножи, косы, столярные или садовые пилы.
«Ей было уже за 70. И у нее была такая худая лошадь, простая телега. И вот на этой телеге Анастасия перевозила взрывчатку, мины, оружие. Она была связной у партизан», – рассказала главный хранитель фондов Мядельского музея народной славы Татьяна Писарчик.
Одной из самых мощных боевых партизанских операций стала рельсовая война. В ночь на 3 августа 1943 года больше 70 тысяч партизан Беларуси, России и Украины одновременно ударили по коммуникациям врага, охватив территорию в тысячу километров. К концу 43-го под контроль партизан перешло почти 60 % земель Беларуси. Отряды действовали в каждом районе, на так называемом втором фронте.
На территории Советского Союза против гитлеровцев сражались более шести тысяч партизанских отрядов, объединивших свыше одного миллиона бойцов. Численность
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На территории Советского Союза против гитлеровцев сражались более шести тысяч партизанских отрядов.
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