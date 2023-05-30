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Подвиг народных мстителей: 81 год назад был создан Центральный штаб советских партизан

30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подвиг народных мстителей: 81 год назад был создан Центральный штаб советских партизан
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Восемьдесят один год назад был создан Центральный штаб всех советских партизан, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Москва. Декабрь 41-го. В кабинет к Сталину зашел человек, вождь вызвал его для личной беседы. Говорили долго. В конце разговора Сталин произнес: «Немедленно приступайте к организации Центрального штаба партизанского движения». Собеседником Верховного главнокомандующего был Пантелеймон Пономаренко – первый секретарь ЦК Компартии Беларуси. Именно он в мае 42-го возглавил Всесоюзный партизанский штаб.

«Отряды были поначалу малочисленные, боевые операции проводились редко, в основном занимались диверсиями: обрывали телеграфные, телефонные провода, уничтожали отдельных фашистов, поджигали вражеские склады с горючим и боеприпасами», – рассказал научный сотрудник Поставского краеведческого музея Дмитрий Васильев.

В первые недели войны партизанское движение не имело ни техники, ни оружия. Приходилось изобретать. В ход шли обрезки труб, осколки стекла, снарядов и даже патефонные пружины. Но кроме войны был еще и быт.

«Мы привыкли, в фильмах смотрим – костерочки, улыбающиеся партизаны ходят, порой бритые гладко. На самом деле представьте, какие условия, когда отсутствует вода. Вода была из болота. Отсутствовали элементарные правила гигиены, питание», – рассказал директор Быховского районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян.

Чесотку лечили раствором тола на молоке или смесью дегтя с салом. Самогоном заменяли спирт при обработке ран. Вместо ваты использовали высушенный болотный мох. Шовный материал – из суровых или парашютных нитей. Хирургические инструменты – бритвы, ножи, косы, столярные или садовые пилы.

«41-й год, даже начало 42-го года. Практически не было квалифицированных врачей. Их функции выполняли медсестры, а функции санитарок – женщины из соседних деревень», – рассказала директор Кличевского краеведческого музея Наталья Хроменкова.

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Но несмотря ни на что, партизанское движение на оккупированной территории стало всенародным ответом на вторжение захватчиков. Героем становился практически каждый. Среди них и Анастасия Семенович из Мядельского района.

«Ей было уже за 70. И у нее была такая худая лошадь, простая телега. И вот на этой телеге Анастасия перевозила взрывчатку, мины, оружие. Она была связной у партизан», – рассказала главный хранитель фондов Мядельского музея народной славы Татьяна Писарчик.

Одной из самых мощных боевых партизанских операций стала рельсовая война. В ночь на 3 августа 1943 года больше 70 тысяч партизан Беларуси, России и Украины одновременно ударили по коммуникациям врага, охватив территорию в тысячу километров. К концу 43-го под контроль партизан перешло почти 60 % земель Беларуси. Отряды действовали в каждом районе, на так называемом втором фронте.

На территории Советского Союза против гитлеровцев сражались более шести тысяч партизанских отрядов, объединивших свыше одного миллиона бойцов. Численность белорусских мстителей достигла 400 тысяч человек.



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Теги: Минск
 
 
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На территории Советского Союза против гитлеровцев сражались более шести тысяч партизанских отрядов.
 
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