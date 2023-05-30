Подвиг народных мстителей: 81 год назад был создан Центральный штаб советских партизан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Восемьдесят один год назад был создан Центральный штаб всех советских партизан, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Москва. Декабрь 41-го. В кабинет к Сталину зашел человек, вождь вызвал его для личной беседы. Говорили долго. В конце разговора Сталин произнес: «Немедленно приступайте к организации Центрального штаба партизанского движения». Собеседником Верховного главнокомандующего был Пантелеймон Пономаренко – первый секретарь ЦК Компартии Беларуси. Именно он в мае 42-го возглавил Всесоюзный партизанский штаб.

«Отряды были поначалу малочисленные, боевые операции проводились редко, в основном занимались диверсиями: обрывали телеграфные, телефонные провода, уничтожали отдельных фашистов, поджигали вражеские склады с горючим и боеприпасами», – рассказал научный сотрудник Поставского краеведческого музея Дмитрий Васильев.

В первые недели войны партизанское движение не имело ни техники, ни оружия. Приходилось изобретать. В ход шли обрезки труб, осколки стекла, снарядов и даже патефонные пружины. Но кроме войны был еще и быт.

«Мы привыкли, в фильмах смотрим – костерочки, улыбающиеся партизаны ходят, порой бритые гладко. На самом деле представьте, какие условия, когда отсутствует вода. Вода была из болота. Отсутствовали элементарные правила гигиены, питание», – рассказал директор Быховского районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян.

Чесотку лечили раствором тола на молоке или смесью дегтя с салом. Самогоном заменяли спирт при обработке ран. Вместо ваты использовали высушенный болотный мох. Шовный материал – из суровых или парашютных нитей. Хирургические инструменты – бритвы, ножи, косы, столярные или садовые пилы.



«41-й год, даже начало 42-го года. Практически не было квалифицированных врачей. Их функции выполняли медсестры, а функции санитарок – женщины из соседних деревень», – рассказала директор Кличевского краеведческого музея Наталья Хроменкова.