Лукашенко поручил создать «мощный кулак» в каждом погранотряде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета. Им стал экс-начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов. Президент заявил, что ждет от него укрепления границы и нестандартных подходов, передает «МИР 24».

«Выстраивать, может, не новую систему, но совершенствовать эту систему. Надо обратить особое внимание на маневренные группы. В каждом отряде, там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов могли бы в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае чрезвычайных ситуаций», – сказал президент.

Белорусский лидер обратил внимание на напряженную ситуацию по периметру страны . На западном направлении размещаются группировки НАТО, проходят масштабные военные учения. Пограничным войскам уделяется особое внимание, подчеркнул президент. Перед главой Госпогранкомитета он поставил задачи поднять уровень службы в погранвойсках, найти новые подходы и формы работы.

Также Александр Лукашенко призвал укрепить Отдельную службу активных мероприятий, так называемый пограничный спецназ.