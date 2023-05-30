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Лукашенко поручил создать «мощный кулак» в каждом погранотряде

30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил создать «мощный кулак» в каждом погранотряде
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета. Им стал экс-начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов. Президент заявил, что ждет от него укрепления границы и нестандартных подходов, передает «МИР 24».

«Выстраивать, может, не новую систему, но совершенствовать эту систему. Надо обратить особое внимание на маневренные группы. В каждом отряде, там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов могли бы в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае чрезвычайных ситуаций», – сказал президент.

Белорусский лидер обратил внимание на напряженную ситуацию по периметру страны. На западном направлении размещаются группировки НАТО, проходят масштабные военные учения. Пограничным войскам уделяется особое внимание, подчеркнул президент. Перед главой Госпогранкомитета он поставил задачи поднять уровень службы в погранвойсках, найти новые подходы и формы работы.

Также Александр Лукашенко призвал укрепить Отдельную службу активных мероприятий, так называемый пограничный спецназ.



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Белорусский лидер обратил внимание на напряженную ситуацию по периметру страны.
 
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