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Лукашенко поручил создать «мощный кулак» в каждом погранотряде
30.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета. Им стал экс-начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов. Президент заявил, что ждет от него укрепления границы и нестандартных подходов, передает «МИР 24».
«Выстраивать, может, не новую систему, но совершенствовать эту систему. Надо обратить особое внимание на маневренные группы. В каждом отряде, там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов могли бы в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае чрезвычайных ситуаций», – сказал президент.
Белорусский лидер обратил внимание на
Также Александр Лукашенко призвал укрепить Отдельную службу активных мероприятий, так называемый пограничный спецназ.
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Белорусский лидер обратил внимание на напряженную ситуацию по периметру страны.
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