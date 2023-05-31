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Тест-драйв на комбайне: спрос на промышленный туризм вырос в Беларуси

31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тест-драйв на комбайне: спрос на промышленный туризм вырос в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поучаствовать в сборке трактора, проехать по испытательному полигону на самосвале или совершить тест-драйв на комбайне: в Беларуси подъем промышленного туризма. Предприятия страны посещают студенты, туристы и специалисты из-за рубежа, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Увидеть новинки белорусской техники, посетить цеха, где собирают трактор, и даже побывать в роли водителя спецтехники – для семьи Гапонович экскурсии по Минскому тракторному заводу уже традиция.

«Мы каждый год приходим, нам очень нравятся все эти мероприятия. У нас работает бабушка здесь, тетя наша тоже тут работает. Вальс тракторов посмотрели, покатали на паровозике ребенка. На автобусе поездили. Все очень здорово», – рассказали Дмитрий и Анастасия Гапонович.

Чтобы привлечь туристов, завод открывает все двери. Для детей викторины, сувениры и аквагрим. Для взрослых – экскурсии по цехам и презентация первого беспилотного трактора. Посмотреть, как создают «визитную карточку страны», приходят тысячи белорусов.

«Прошли по некоторым цехам, довольно интересно, когда из какой-то болванки что-то превращается в деталь», – сказал турист из Минска Артур Сачок.

«Такое, что мы сегодня увидели, это молодцы. Техника та, что сегодня, впечатлила меня: без работника, все компьютеризировано. Это, конечно, шикарно, молодцы!», – оценила увиденное Светлана Снытина из Минска.

«Долгое время Минский тракторный завод был закрытым предприятием. Попасть сюда было практически невозможно. Мы хотим, чтобы люди пришли, посмотрели, чтобы поняли, что такое завод. Не секрет, что для многих завод, как нам говорят: будешь плохо учиться, пойдешь на завод. Мы хотели эту тенденцию переломить», – сказала пресс-секретарь Минского тракторного завода Юлия Дыленок.

А на этом заводе экскурсии только группами. Запись в «сладкую сказку» – за полтора месяца. После инструктажа, изучения рецепта и технологии приготовления белорусского печенья – дегустация.

Такие туры особенно популярны у детей, главных потребителей сладостей. Это возможность оценить качество товара и нагулять аппетит. Нередко фабрику посещают и иностранные группы, в основном жители России и других стран Содружества.

«Это популярно сейчас не только у белорусов. Потому что очень интересно не только посмотреть что-то внутри своей страны, но и посмотреть что-то новое в других странах, сравнить», – считает главный технолог фабрики Марина Попко.

Для туристов открыты двери больше 120 предприятий. Можно проехать по полигону на самом крупном самосвале страны, узнать секрет вкуса отечественного шоколада или понаблюдать за созданием белорусского льна.

«Беларусь славится тем, что у нас многие производства сохранены, а также есть многие технологичные отрасли. Наша продукция известна далеко за пределами нашей страны. В прошлом году у нас посещаемость экскурсий увеличилась почти в два раза, промышленные экскурсии посетили порядка 200 тысяч человек», – отметила заместитель директора департамента по туризму Екатерина Никитина.

Такой туристический бум для предприятий – тоже преимущество. Это дополнительный доход и реклама. А также возможность найти новые кадры, деловых партнеров и обменяться опытом с зарубежными специалистами.



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Теги: Минск
 
 
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Туристический бум для предприятий – дополнительный доход и реклама, а также возможность найти новые кадры, деловых партнеров.
 
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