Тест-драйв на комбайне: спрос на промышленный туризм вырос в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поучаствовать в сборке трактора, проехать по испытательному полигону на самосвале или совершить тест-драйв на комбайне: в Беларуси подъем промышленного туризма. Предприятия страны посещают студенты, туристы и специалисты из-за рубежа, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Увидеть новинки белорусской техники, посетить цеха, где собирают трактор, и даже побывать в роли водителя спецтехники – для семьи Гапонович экскурсии по Минскому тракторному заводу уже традиция.

«Мы каждый год приходим, нам очень нравятся все эти мероприятия. У нас работает бабушка здесь, тетя наша тоже тут работает. Вальс тракторов посмотрели, покатали на паровозике ребенка. На автобусе поездили. Все очень здорово», – рассказали Дмитрий и Анастасия Гапонович.

Чтобы привлечь туристов, завод открывает все двери. Для детей викторины, сувениры и аквагрим. Для взрослых – экскурсии по цехам и презентация первого беспилотного трактора. Посмотреть, как создают «визитную карточку страны», приходят тысячи белорусов.

«Прошли по некоторым цехам, довольно интересно, когда из какой-то болванки что-то превращается в деталь», – сказал турист из Минска Артур Сачок.

«Такое, что мы сегодня увидели, это молодцы. Техника та, что сегодня, впечатлила меня: без работника, все компьютеризировано. Это, конечно, шикарно, молодцы!», – оценила увиденное Светлана Снытина из Минска.

«Долгое время Минский тракторный завод был закрытым предприятием. Попасть сюда было практически невозможно. Мы хотим, чтобы люди пришли, посмотрели, чтобы поняли, что такое завод. Не секрет, что для многих завод, как нам говорят: будешь плохо учиться, пойдешь на завод. Мы хотели эту тенденцию переломить», – сказала пресс-секретарь Минского тракторного завода Юлия Дыленок.

А на этом заводе экскурсии только группами. Запись в «сладкую сказку» – за полтора месяца. После инструктажа, изучения рецепта и технологии приготовления белорусского печенья – дегустация.