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Бизнесмены в Беларуси начнут работать по новым правилам

31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бизнесмены в Беларуси начнут работать по новым правилам
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси пройдет масштабная реформа предпринимательской деятельности. Об этом заявили в Палате представителей Национального собрания страны. Парламентарии сегодня приняли такой законопроект в первом чтении, передает «МИР 24».

Разрабатывать поправки в законе помогали белорусские бизнесмены. Для них организовали диалоговые площадки. Индивидуальным предпринимателям теперь станет проще получить статус юрлица. Все затраты в таком случае государство берет на себя, а микроорганизации будут мотивировать переходить в более крупные формы.

«У нас законопроектом предусмотрено исключение данной категории. Однако мы предполагаем, что предприятия, малые коммерческие организации численностью до 50 человек будут иметь те права, которые были для микроорганизаций. То есть сохраняем наиболее лояльный режим функционирования. Данный законопроект носит значительный не только экономический, но и социальный эффект, потому что это затронет порядка 400 тысяч наших граждан и порядка 100 тысяч организаций», – сказал член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Насеня.

В первом чтении парламентарии также приняли законопроект по вопросам здравоохранения. Поправки коснулись как организации медпомощи для всех белорусов, так и образования врачей.



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В разработке поправок в законе принимали участие сами предприниматели.
 
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