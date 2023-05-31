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Бизнесмены в Беларуси начнут работать по новым правилам
31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси пройдет масштабная реформа предпринимательской деятельности. Об этом заявили в Палате представителей Национального собрания страны. Парламентарии сегодня приняли такой законопроект в первом чтении, передает «МИР 24».
Разрабатывать поправки в законе помогали
В первом чтении парламентарии также приняли законопроект по вопросам здравоохранения. Поправки коснулись как организации медпомощи для всех белорусов, так и образования врачей.
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В разработке поправок в законе принимали участие сами предприниматели.
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