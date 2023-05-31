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Белорусское дерби на «Ролан Гаррос»: Соболенко обыграла Шиманович и вышла в третий круг
31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обыграла соотечественницу Ирину Шиманович в матче второго круга «Ролан Гаррос», передает «МИР 24».
Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2.
В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей матча между полькой Магдаленой Френх и россиянкой Камиллой Рахимовой.
Ранее россиянка Мирра Андреева
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Встреча теннисисток продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу второй ракетки мира.
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