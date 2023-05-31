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Белорусское дерби на «Ролан Гаррос»: Соболенко обыграла Шиманович и вышла в третий круг

31.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обыграла соотечественницу Ирину Шиманович в матче второго круга «Ролан Гаррос», передает «МИР 24».

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2.

В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей матча между полькой Магдаленой Френх и россиянкой Камиллой Рахимовой.

Ранее россиянка Мирра Андреева одержала первую победу в основной сетке турниров Большого шлема. 16-летняя спортсменка на «Ролан Гаррос» разгромила Элисон Риске из США. Встреча продолжалась меньше часа и закончилась в двух сетах – 6:2, 6:1.



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Встреча теннисисток продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу второй ракетки мира.
 
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