Бизнес-флагман. Обзор «делового» смартфона HONOR Magic5 Pro

Источник материала: ProBusiness

Флагманский смартфон HONOR Magic5 Pro не просто занял нишу в линейке премиальных смартфонов, но и очевидно метит в бизнес-сегмент. HONOR Magic5 Pro действительно выглядит чуть ли не идеальным решением для занятого человека, которому нужен в первую очередь мобильный помощник. Вот шесть аргументов в пользу HONOR Magic5 Pro как истинно делового аппарата.





Внешность

Вычурный дизайн с вырвиглазной расцветкой вряд ли будет уместно смотреться не только на совещаниях, но и в кармане пиджака. Внешность Magic5 Pro, напротив, спокойная, не броская, солидно-утонченная. Нужна классика? Тогда вот классическая черная расцветка. Еще есть версия смартфона зеленого цвета с более практичным матовым стеклом, на котором не остаются следы от пальцев.





Даже блок с камерами дизайнеры HONOR постарались обыграть так, чтобы не нарушить общую эстетику симметрии. При том, что смартфон получил одни из лучших мобильных камер, датчики удалось органично вписать в общий дизайн. Блок с камерами здесь не выступает в виде отдельной площадки с резкими, рублеными краями, а словно мягко выплывает из корпуса.





Таким и должны быть бизнес-смартфон. Внешне строгий и спокойный, но с использованием премиальных материалов, с продуманной эргономикой и практичностью. Все это дизайнерам удалось воплотить в HONOR Magic5 Pro. Не подкачали и инженеры.





Технологии

Флагманскому смартфону — только топовое «железо». Видимо, из такого принципа исходили создатели Magic5 Pro. Кажется, они просто взяли все самые передовые комплектующие, доступные сегодня, и поставили их в этот телефон.

Так, здесь установлен новый топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 с графикой Adreno 740. Плюс 12 ГБ шустрой оперативной памяти. Что все это дает в реальности? Полное отсутствие подтормаживаний и максимальную скорость в любых задачах.

Согласно тестам DXOMARK, в Magic5 Pro используется лучший на сегодняшний день дисплей. Речь об изогнутой с четырех сторон 6,81-дюймовой OLED-матрице с высокой пиковой яркостью 1800 нит. Частота обновления экрана динамическая и может меняться от 1 до 120 Гц при выполнении разных задач. Плюс реалистичная цветопередача, защита зрения, технология снижения мерцания и специальный дискретный чип, который автоматически увеличивает частоту кадров и улучшает качество видео до HDR или HDR 10+.





И, конечно, камеры. Они здесь прокачаны до профессионального уровня и скорее рассчитаны на матерых фотографов и видеооператоров. Впрочем, и для бизнесмена фотовозможности лишними не будут. HONOR Magic5 Pro обладает системой из трех датчиков: широкоугольного 50 Мп с увеличенным размером матрицы и светосильным 8-элементным объективом; ультраширокоугольного 50 Мп с автофокусировкой и функцией макросъемки; а также перископического 50 Мп с оптической стабилизацией и продвинутым зумом.





Огромный светосильный сенсор позволяет делать отличные ночные снимки. Также есть 3,5-кратный оптический и 10-кратный гибридный зум, продвинутые алгоритмы для обработки фото, система повышения детализации, множество кинематографических эффектов для видео. Настоящий комбайн для фото и видео!



















































Связь

Излишне говорить, что Magic5 Pro поддерживает все актуальные и популярные типы беспроводной связи. Не обошлось и без 5G, что можно оценить в зарубежной командировке в странах, где поддерживаются сотовые сети пятого поколения.

Важно другое: в смартфоне установлены отдельный радиосетевой чип HONOR C1, а также антенна Wi-Fi и Bluetooth с раздельной архитектурой. Благодаря этому удалось избавиться от интерференции между беспроводными сетями при одновременном использовании. Это повысило качество и стабильность связи Wi-Fi и Bluetooth.





Как утверждает производитель, новая конструкция помогла повысить пропускную способность канала Wi-Fi на 200% и одновременно уменьшить задержку передачи сигнала. Провести соответствующие тесты в обычных условиях затруднительно, но можем подтвердить полное отсутствие задержек при передаче данных с одновременной работой Wi-Fi и Bluetooth.

Приватность

Одним из приоритетов для бизнес-смартфона остается надежность и защита приватности. С этим у HONOR Magic5 Pro тоже все хорошо. Смартфон получил отдельный чип, который отвечает за защиту паролей и биометрических данных. Такие данные шифруются и не могут быть перехвачены.

Интересно работает необычная функция под названием «конфиденциальный разговор». HONOR внедрила в Magic5 Pro технологию пространственного управления звуком, которая генерирует противоположно направленные волны для снижения слышимости во время звонка.





Нет, вы будете слышать все хорошо, а вот находящиеся рядом люди не услышат вашего собеседника даже если громкость выкручена на максимум. Система постоянно анализирует окружающую обстановку и подстраивается под окружающий уровень шума, снижая громкость вызова в тихих местах и увеличивая в громких. Таким образом владелец Magic5 Pro всегда слышит собеседника, а посторонние люди — нет.

Удобный помощник

HONOR Magic5 Pro работает под управлением MagicOS 7.1 на базе Android 13. Разработчики реализовали несколько удобных функций, которые способны увеличить рабочую производительность.

Так, буквально одним движением можно сохранить любую веб-страницу для последующего просмотра оффлайн. Увидели что-то интересное и полезное, но времени почитать здесь и сейчас нет? Просто смахните тремя пальцами вниз, и вся страница сохранится в «Заметках».

Еще одна интересная возможность — синхронизация текстовых заметок с аудиозаписями. Можно сделать аудиозапись, например, во время собрания, и оставлять текстовые комментарии к определенным отрывкам. Потом достаточно будет коснуться текстового фрагмента, чтобы запустить соответствующий ему фрагмент аудио.





Функция Magic Text умеет распознавать текст на изображениях, в том числе рукописный. Например, можно сфотографировать написанный от руки на бумаге номер телефона, система его распознает и предложит позвонить или сохранить новый контакт. Помимо обычного текста и цифр также распознаются ссылки и адреса электронной почты.

Не забываем и о технологии HONOR Share, с помощью которой можно за пару кликов переносить любые файлы между смартфоном и ноутбуком HONOR. Скажем, во время поездки вы получили по почте отчет, начали его редактировать на Magic5 Pro, а в офисе в пару кликов перекинули документ с правками с телефона на компьютер и продолжили работу уже на ноутбуке.

Автономность

Рассчитанные на бизнес-сегмент девайсы часто сталкиваются с повышенной нагрузкой. Дело, конечно, не в играх и не в фильмах. Такой телефон постоянно на связи, активно используются интернет, сотовая сеть, дисплей.

При любой нагрузке HONOR Magic5 Pro легко выдерживает день без подзарядки, и даже в таком случае к ночи обычно еще остается около четверти заряда. Все благодаря емкому аккумулятору 5100 мА*ч.





Впрочем, даже если забыть оставить смартфон заряжаться ночью, вы все равно вряд ли останетесь с разряженным Magic5 Pro. Достаточно поставить телефон заряжаться на 15 минут, и получим около половины заряда. На полную зарядку уйдет меньше 50 минут. Поддерживается и беспроводная зарядка на 50 Вт. Более того, Magic5 Pro самого можно использовать в качестве беспроводной зарядки, например, для наушников.

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HONOR Magic5 Pro — уникальный аппарат, которому удалось проявить себя в качестве решения сразу для нескольких категорий пользователей. Его можно отнести и к имиджевым смартфонам, и к камерофонам, и к максимально технологичным моделям. Подумали разработчики и о бизнес-пользователях, для которых нашлись решения как на аппаратном, так и на софтовом уровнях.