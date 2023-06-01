В Минске пройдет Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023

Источник материала: ProBusiness

15 ноября в Минске состоится юбилейный пятый Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023. Организаторы приглашают всех, кто интересуется будущим интернета, принять участие в формировании тем выступлений и дискуссий.

На их основе будет разработана программа мероприятия.

Belarus IGF — это крупнейшая в стране открытая площадка для обсуждения ключевых аспектов развития интернета. Форум объединяет представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций, технического и академического сообщества, а также простых интернет-пользователей. Belarus IGF является одним из самых масштабных форумов в регионе и ежегодно собирает более 300 участников со всего мира — от стран СНГ до Канады и Австралии.

Поучаствовать в формировании региональной повестки развития интернета может любой желающий. На официальном сайте igf.by открыт сбор идей для будущих дискуссий. «На предыдущих форумах обсуждались вопросы защиты персональных данных, кибербезопасности, электронного правительства, интернета вещей и многие другие. Рекордное число участников собрали секции управления репутацией и цифровой грамотности, — отмечает генеральный директор hoster.by , компании организатора форума IGF в Беларуси Сергей Повалишев. — В этом году мы также открыты для инициатив, чтобы вместе подготовить актуальную и интересную программу».