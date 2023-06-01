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В Минске пройдет Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023
01.06.2023 16:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
15 ноября в Минске состоится юбилейный пятый Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023. Организаторы приглашают всех, кто интересуется будущим интернета, принять участие в формировании тем выступлений и дискуссий.
На их основе будет разработана программа мероприятия.
Belarus IGF — это крупнейшая в стране открытая площадка для обсуждения ключевых аспектов развития интернета. Форум объединяет представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций, технического и академического сообщества, а также простых интернет-пользователей. Belarus IGF является одним из самых масштабных форумов в регионе и ежегодно собирает более 300 участников со всего мира — от стран СНГ до Канады и Австралии.
Поучаствовать в формировании региональной повестки развития интернета может любой желающий. На официальном сайте
Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) проводятся с 2006 года в разных странах под эгидой ООН и традиционно привлекают внимание крупных международных организаций и технологических компаний. Организатором IGF в Беларуси выступает компания
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15 ноября в Минске состоится юбилейный пятый Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023. Организаторы приглашают всех, кто интересуется будущим интернета, принять...
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