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Самый массовый полумарафон собрал тысячи участников в странах Содружества
05.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый массовый полумарафон собрал тысячи участников в странах СНГ, передают корреспонденты «МИР 24».
Московский полумарафон в этот раз начинается самом центре Москвы - у стен Кремля. На Васильевском спуске выстроились свыше 15 тысяч бегунов. Ровно в 8 утра – старт.
Маршрут проложен с видом на знаковые достопримечательности – Храм Христа Спасителя, Крымский мост, Москва-Сити и другие. Центральные улицы перекрыты для автомобилей. Полумарафон – прекрасная возможность не только установить личный рекорд, но и увидеть город без машин.
«ЗаБег» – главный российский полумарафон. Участвует не только Москва. Старт синхронный, спортсмены бегут по всей стране от Калининграда до Камчатки. Впервые к забегу присоединились страны Содружества: Армения, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан.
В Душанбе принять участие изъявили более тысячи участников. С самого раннего утра в городе стоит изнуряющая жара. По этому поводу были организованы мобильные пункты помощи спортсменам. Главное, чего должно быть в достатке, это воды. На протяжении всей дистанции доступ к ней не ограничен. Особенно это важно для неподготовленных участников.
«Пункты выдачи воды везде. И помощь тоже рядом, маленькие участки, где медицинская помощь находится», – сказал участник марафона Далер Назаров.
Возраст участников забега не ограничен. Есть даже те, кто пробежал свою первую дистанцию в детской коляске.
Минск к полумарафону подключился впервые. Спортсменам даже погода помогает. В белорусской столице +20 тепла. Бежать комфортно. На старт сегодня вышли около двух тысяч человек.
Рельеф без подъемов и спадов, не сложный. Но дистанции проложили вокруг озера – не срезать. Все они в одном из самых крупных и красивых парков города – Парке Победы.
«Забег One Run, а также созвучное название – «Забег героев». Вот поэтому мы и выбрали Парк Победы. Когда российская сторона обратилась с таким проектом, который совпадает с целями Белорусской федерации легкой атлетики, мы с удовольствием приняли участие. И экстренно в течение двух недель организовали такое мероприятие» ,- рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.
Именно поэтому белорусы участвовали бесплатно. Нужно было только зарегистрироваться.
«Я бегаю уже шесть лет. Когда родила ребенка, решила не останавливаться и бегать с коляской. Мы бегаем регулярно. И даже за 2022 год пробежали 2022 километра», –поделилась Анастасия Гайдукевич.
Самым массовым оказался забег на пять километров. Все участники забега еще до старта получили спортивные футболки в подарок. А после финиша – медали. Лучшим – специальные призы от организаторов.
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На старт вышли бегуны в России, Армении, Беларуси, Таджикистане, Кыргызстане.
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