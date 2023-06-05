Самый массовый полумарафон собрал тысячи участников в странах Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый массовый полумарафон собрал тысячи участников в странах СНГ, передают корреспонденты «МИР 24».

Московский полумарафон в этот раз начинается самом центре Москвы - у стен Кремля. На Васильевском спуске выстроились свыше 15 тысяч бегунов. Ровно в 8 утра – старт.

Маршрут проложен с видом на знаковые достопримечательности – Храм Христа Спасителя, Крымский мост, Москва-Сити и другие. Центральные улицы перекрыты для автомобилей. Полумарафон – прекрасная возможность не только установить личный рекорд, но и увидеть город без машин.

«ЗаБег» – главный российский полумарафон. Участвует не только Москва. Старт синхронный, спортсмены бегут по всей стране от Калининграда до Камчатки. Впервые к забегу присоединились страны Содружества: Армения, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан.



В Москве сегодня светит солнце, но достаточно прохладно, – всего 11 градусов тепла. Куда жарче в Таджикистане, где сегодня тоже бегут полумарафон.

В Душанбе принять участие изъявили более тысячи участников. С самого раннего утра в городе стоит изнуряющая жара. По этому поводу были организованы мобильные пункты помощи спортсменам. Главное, чего должно быть в достатке, это воды. На протяжении всей дистанции доступ к ней не ограничен. Особенно это важно для неподготовленных участников.

«Пункты выдачи воды везде. И помощь тоже рядом, маленькие участки, где медицинская помощь находится», – сказал участник марафона Далер Назаров.

«В жаркую погоду всякое может случиться – человек может не рассчитать свои силы. У нас есть все необходимое для того, чтобы оказать своевременную подмогу», –отметил врач скорой помощи Якуб Атоев.

Возраст участников забега не ограничен. Есть даже те, кто пробежал свою первую дистанцию в детской коляске.

Минск к полумарафону подключился впервые. Спортсменам даже погода помогает. В белорусской столице +20 тепла. Бежать комфортно. На старт сегодня вышли около двух тысяч человек.

Рельеф без подъемов и спадов, не сложный. Но дистанции проложили вокруг озера – не срезать. Все они в одном из самых крупных и красивых парков города – Парке Победы.