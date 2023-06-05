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О чем пишут мировые СМИ: расследование крушения поездов в Индии и дама Джасинда Ардерн
05.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Индии возобновили движение на маршруте, где произошла крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная авария. По последним данным, вследствие крушения в восточном штате Одиша погибли 275 человек и пострадали 1200, сообщает
Бывшего премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн удостоили одной из высших наград страны – звания дамы. Нынешний глава правительства Крис Хипкинс заявил, что Ардерн «признана за службу во время величайших вызовов, с которыми столкнулась страна», сообщает
В Дашогузском и Лебапском велаятах Туркменистана создадут лесоохранные зоны. Этот шаг направлен на улучшение экологической обстановки в Приаралье, сообщает
Казахстанские шахматисты одержали победу в Континентальном чемпионате Азии по блицу. В этом виде шахмат спортсмену дают три минуты на всю партию и добавляют по две секунды на каждый ход, сообщает
В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси заявили о существенном сокращении выбросов загрязняющих веществ и сточных вод. За последние 20 лет объемы выбросов снизились в 2,5 раза, сообщает
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В индийском штате Одиша завершили поисково-спасательные и ремонтные работы на месте столкновения поездов. Джасинду Ардерн удостоили одной из высших наград Новой...
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