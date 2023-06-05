О чем пишут мировые СМИ: расследование крушения поездов в Индии и дама Джасинда Ардерн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Индии возобновили движение на маршруте, где произошла крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная авария. По последним данным, вследствие крушения в восточном штате Одиша погибли 275 человек и пострадали 1200, сообщает Reuters . К настоящему времени поисково-спасательные и ремонтные работы завершены. Предварительное расследование показало, что пассажирский экспресс Ченнаи-Калькутта съехал с главного на боковой путь со скоростью 128 км/час и врезался в грузовой поезд. Локомотив и первые вагоны сошли с рельсов, опрокинулись и столкнулись с другим поездом, следовавшим в противоположном направлении. Вероятной причиной катастрофы называют сбой электронного сигнала.

Бывшего премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн удостоили одной из высших наград страны – звания дамы. Нынешний глава правительства Крис Хипкинс заявил, что Ардерн «признана за службу во время величайших вызовов, с которыми столкнулась страна», сообщает CNN . Под вызовами имелись в виду террористические атаки 2019 года и пандемия COVID-19. Джасинда Ардерн вошла в число 182 лауреатов, получивших различные награды за свой вклад в развитие страны. Мероприятие было приурочено к Дню короля, который отмечается в Новой Зеландии в первый понедельник июня.

В Дашогузском и Лебапском велаятах Туркменистана создадут лесоохранные зоны. Этот шаг направлен на улучшение экологической обстановки в Приаралье, сообщает Turkmenportal . В настоящее время ведутся подготовительные работы. Специалисты определят местоположение заповедных зон и виды растений, которые там высадят. В Туркменистане действует Национальная лесная программа, подразумевающая создание зеленых массивов вокруг городов, сел и транспортных магистралей.

Казахстанские шахматисты одержали победу в Континентальном чемпионате Азии по блицу. В этом виде шахмат спортсмену дают три минуты на всю партию и добавляют по две секунды на каждый ход, сообщает «Казахстанская правда» . Чемпионом среди мужчин стал мастер FIDE, 20-летний Арыстан Исанжулов из Семея, среди женщин – международный мастер, 18-летняя Ксения Балабаева из Алматы. Всего в соревнованиях приняли участие 116 шахматистов из почти 20 стран мира. На прошлогодних соревнованиях по блицу золото также досталось Казахстану.