Погода в СНГ: Казахстан накрыла 40-градусная жара, в Беларуси начался сезон тополиного пуха

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Этой ночью в Москве похолодает до плюс трех градусов. Днем же будут короткие дожди и скромные плюс 18. О погоде в других столицах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Чрезвычайно жарко в Казахстане. Днем на севере и в центральных областях до плюс 41. На юге и вовсе плюс 44. К яростному зною добавится сильный ветер с пыльными бурями. Жители мечтают о дожде. Но осадки только на западе и в горных районах юго-востока республики. На пляжах страны сейчас аншлаг. Но загорать и купаться можно только в оборудованных местах. В Восточно-Казахстанской области спасатели проверили на безопасность водоемы. Особое внимание уделили медицинским постам. Отдыхающим рекомендуют выбирать пляжи, где есть спасатели и необходимое оборудование на случай ЧП.

Кыргызстан

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