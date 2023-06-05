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Погода в СНГ: Казахстан накрыла 40-градусная жара, в Беларуси начался сезон тополиного пуха
05.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Этой ночью в Москве похолодает до плюс трех градусов. Днем же будут короткие дожди и скромные плюс 18. О погоде в других столицах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Чрезвычайно жарко в Казахстане. Днем на севере и в центральных областях до плюс 41. На юге и вовсе плюс 44. К яростному зною добавится сильный ветер с пыльными бурями. Жители мечтают о дожде. Но осадки только на западе и в горных районах юго-востока республики. На пляжах страны сейчас аншлаг. Но загорать и купаться можно только в оборудованных местах. В Восточно-Казахстанской области спасатели проверили на безопасность водоемы. Особое внимание уделили медицинским постам. Отдыхающим рекомендуют выбирать пляжи, где есть спасатели и необходимое оборудование на случай ЧП.
Кыргызстан
Армения
Дожди и грозы в Армении взяли паузу. В республику вернулась жара. В Ереване и на юге страны, в Сюнике, плюс 32. Люди спасаются от зноя в прохладных водоемах и бассейнах. Изнуряющая жара продлится недолго. Уже завтра температура воздуха понизится на три-пять градусов.
Беларусь
«Красный» уровень пожарной опасности на большей части Минской и Гомельской областей. В столице до плюс 20. На юге страны на несколько градусов больше. Сухая и теплая погода – это не только риск возникновения природных пожаров. В Беларуси начался сезон тополиного пуха. Он везде – от него не спрятаться, не скрыться. Для аллергиков это настоящая проблема. Но опасность представляют не сами пушинки, а пыльца, которая липнет на них. Споры растения попадают сначала в легкие человека, а потом и в кровь. Вызывают отек, насморк и слезы. Медики рекомендуют аллергикам поменьше бывать в парках и садах. По возвращении с улицы принимать душ и закрывать в квартирах форточки.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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