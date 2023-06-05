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День охраны окружающей среды: как берегут природу в Беларуси?
05.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экологи Беларуси отмечают
За последние пять лет в стране вполовину снизили потребление озоноразрушающих веществ. День охраны окружающей среды сегодня отмечают более чем в 100 странах мира.
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Из коммунальных отходов в стране получают 16% вторсырья. А территории с редкой флорой и фауной ежегодно передают под охрану.
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