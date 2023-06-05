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День охраны окружающей среды: как берегут природу в Беларуси?

05.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День охраны окружающей среды: как берегут природу в Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экологи Беларуси отмечают День охраны окружающей среды. Из коммунальных отходов в стране получают 16% вторсырья. А территории с редкой флорой и фауной ежегодно передают под охрану. За вредителями строгий надзор. Инвазивным растениям – вырубка, браконьерам – штрафы.

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«В Красную книгу включены 203 вида диких животных и 303 вида дикорастущих растений. В прошлом году обеспечено выявление и передача под охрану 780 мест обитания дикорастущих растений и диких животных», – рассказал замначальника Главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Петр Николаенко.

За последние пять лет в стране вполовину снизили потребление озоноразрушающих веществ. День охраны окружающей среды сегодня отмечают более чем в 100 странах мира.



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Из коммунальных отходов в стране получают 16% вторсырья. А территории с редкой флорой и фауной ежегодно передают под охрану.
 
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