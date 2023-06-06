Выход на международный рынок, систематизация данных и привлечение инвесторов. Зачем бизнесу сертификация?

Источник материала: ProBusiness





Сертификация — это сложный, долгий и достаточно дорогой процесс. Но для компаний, которые планируют выход на международные рынки или же занимаются деятельностью, где система менеджмента качества является обязательной, это просто необходимость. Чтобы в сжатые сроки подготовиться к сертификации с минимальными финансовыми затратами, компании обращаются к профессионалам, которые знают все нюансы. Поговорили с клиентами «Изи Штандарт» об их опыте прохождения сертификации.

Группа компаний «Изи Штандарт» предлагает бизнесу услуги по добровольной и обязательной сертификации систем менеджмента, сертификация товаров и услуг для выхода на рынки Европы, США, Китая и других стран. «Изи Штандарт» пройдет весь путь с клиентом из любой точки мира, предоставляя инновационные решения и высокий уровень сервиса. В штате у компании 8 экспертов, каждый из которых отвечает за свое направление (IT, медицинские изделия, пищевая продукция, строительные материалы, оборудование и бытовая техника, деревообрабатывающая отрасль и др). Эксперты проходят обучение в разных странах (РБ, РФ, Канада, Чехия, Германия и др.), сдают экзамены и получают опыт в проектах.

«Разработать документацию с нуля специалистам без опыта просто нереально»

Денис Рубцов,менеджер проектов в «ПрофиЛабТест»

— Наша компания «ПрофиЛабТест» занимается разработкой, производством и дистрибуцией медицинских изделий для диагностики INVITRO.

Со стороны законодательства для производителей медицинских товаров есть обязательные требования к предприятию по внедрению системы менеджмента качества и сертификации. Без них попросту не сможем осуществлять свою деятельность.

Именно по этой причине обратились в «Изи Штандарт» и совместно работаем с 2021 года. За это время на предприятии была внедрена необходимая нам система менеджмента качества и получены 3 сертификата, которые необходимы компаниям, работающими с медицинскими изделиями.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

В самом начале «Изи Штандарт» проводила исследование компании. На этом этапе уточнялось, с какой целью необходимо получить сертификат, как и где он будет применяться. Далее компания помогла с разработкой документации, потому что с нуля это сделать специалистам без такого опыта практически нереально. «Изи Штандарт» также помогла адаптировать документы под структуру и деятельность компании. И, что немаловажно, проводила обучение сотрудников. После работы с «Изи Штандарт» внешний аудит подтвердил, что у нас внедрена система менеджмента качества, документация полностью соответствует требованиям, а сотрудники получили необходимые знания для работы.

Наша компания решила обратиться за помощью к «Изи Штандарт», а не выполнять работу самостоятельно, так как был большой пласт работы в виде подготовки документов, ряда процедур и бизнес-процессов.

Мы делегировали эту работу профессионалам, чтобы итоговый результат полностью соответствовал всем рекомендациям и требованиям. Как я уже говорил, получение сертификатов в медицинской деятельности — это обязательное условие, без которого мы не смогли бы работать. Но также это важно при выходе на рынки других стран, где снова сталкиваемся с требованиями, в соответствии с которыми компания должна иметь сертификаты, регулярно подтверждать их и проходить аудиты.

Раз в год проводится внешний аудит, где наша компания доказывает и показывает, что система менеджмента качества у нас функционирует и соответствуем рекомендациям. В этом нам также помогает компания «Изи Штандарт». Для нас работа с ними — это отличный опыт. Все вопросы не только оперативно решаются, но и сопровождаются грамотными консультациями специалистов. Сотрудники «Изи Штандарт» — действительно профессионалы своего дела.

«Сертификация — это возможность систематизировать учет собственных данных, а также заявить о себе сторонним компаниям и инвесторам»



Ирина Живулько

Ведущий инженер по охране окружающей среды в «Великий камень»

— Индустриальный парк «Великий камень» — это международная площадка для ведения бизнеса. Я занимаюсь экологией в управлении проектирования и строительства. Мы — компания по развитию парка, которая предлагает услуги по застройке территории, обслуживанию инфраструктуры, а также привлечением инвестиций и резидентов. Стоит отметить, что у нас достаточно большой спектр работы.

До сотрудничества с «Изи Штандарт» у нас уже был опыт прохождения сертификации. Первым получили EMAS, который признается в странах Евросоюза. Мы были первой компанией в Беларуси, которые внедрили у себя данную сертификацию.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: industrialpark.by

В 2018 году обратились к «Изи Штандарт». С этого времени с их поддержкой мы ежегодно проходим аудиты. Тесно работаем с компанией на протяжении 5 лет и получили 8 сертификатов по различным направлениям. Сертифицировали внедренные системы на соответствие международным стандартам, например, работали с канадскими аудиторами. Наша компания развивается, со временем и дочерние предприятия решили проходить сертификацию также совместно с «Изи Штандарт».

С «Изи Штандарт» у нас уже налажен процесс взаимодействия по разным направлениям сертификации. Для нас их поддержка — это всегда знак качества и надежности. Компания берет на себя комплекс услуг по сопровождению сертификации, что значительно упрощает процесс для нашей компании. Мы со всех сторон совместно «выруливаем» сложные ситуации. Со стороны «Изи Штандарт» всегда предлагаются грамотные решения, чтобы закрыть необходимые вопросы. Также хочется отметить, что компания всегда предлагает оперативное и технологическое решение вопросов, например, быстро переключается по удобным для клиента каналам связи.

Срок прохождения сертификации зависит от множества нюансов, но совместно с «Изи Штандарт» нам удавалось пройти весь процесс и за три месяца. Мы являемся международной компанией, поэтому для нас сертификация — это возможность систематизировать учет собственных данных, наладить процессы, а также заявить о себе сторонним компаниям и инвесторам. Мы работаем с организациями по всему миру, для нас это оценка нашего качества и соответствия как республиканским, так и международным требованиям. Также сертификация полезна при привлечении новых партнеров и для повышения рейтинга компании.

Сотрудничество с «Изи Штандарт» — это качественная и прогрессивная работа. У нас долгий и взаимовыгодный союз, у которого есть хорошие достижения. «Изи Штандарт» — наш надежный партнер, с которым мы собираемся продолжать сотрудничество.

«Удалось увеличить число партнеров и покупателей»



Фархад Омаров

Профессиональный биолог, руководитель проектов в «Адамспейс Био»

— В компании «Адамспейс Био» ставка сделана на «продукты будущего» — продукты питания с функцией иммунозащиты. То, что новый проект однозначно будет сопровождаться сертификацией по ISO, было прописано даже на этапе бизнес-плана.

С «Изи Штандарт» еще в 2019 году, когда являлся директором ТОО «Биотекнистик». Именно этот опыт стал определяющим в выборе партнера для сертификации, и в 2022 году снова обратился к компании. Так начался новый этап результативного сотрудничества. «Адамспейс Био» ставит амбициозную задачу — стать № 1 биотехнологической фабрикой в сфере функциональных пищевых добавок в Казахстане. Поэтому с «Изи Штандарт» создали команду и начали формировать с нуля новую фабрику. И это получилось. В итоге получили необходимый сертификат, который необходим производителям пищевых добавок.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Еще один важный результат нашего плодотворного сотрудничества с «Изи Штандарт» — это декларации на производство отдельных категорий продукции и патенты. Уже сейчас мы работаем с новыми возможностями перехода на перспективные рынки сбыта. Удалось получить увеличение числа партнеров и покупателей.

Для «Адамспейс Био» компания «Изи Штандарт» — это не просто ассистент или профессиональный консультант в сфере сертификации по международному стандарту управления. У нас сложились ответственные и доверительные отношения. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы достичь производства более безопасных продуктов питания для профилактики и улучшения здоровья людей.

«Сертификат помог открыть новые возможности для нашего бизнеса»



Александр Стеценко

Head of Engineering в XOR Inc

— Наша компания XOR Inc. — это американский стартап из Кремниевой долины. Мы занимаемся разработкой платформы для создания чат-ботов для рекрутинга. Продукт дает возможность нашим клиентам быстро находить подходящих кандидатов на массовые вакансии, освободить рекрутеров от первичного скрининга кандидатов посредством использования чат-ботов с искусственным интеллектом, планировать собеседования, автоматически создавать приглашения в календарях и многое другое.

В итоге к рекрутерам попадают кандидаты, которые уже прошли первичный отбор.

Основные наши пользователи — это бизнес. Мы работаем с Enterprise-сегментом в Америке и Европе. Все наши клиенты и партнеры ответственно относятся к безопасности программных продуктов, которые они используют или собираются интегрировать. Во многих случаях без одобрения своей внутренней службы безопасности клиент не станет с нами работать.

Нашей главной задачей было пройти сертификацию, чтобы подтвердить свой уровень, «поднять» процессы и получить «козырь» в переговорах с клиентами. Именно поэтому около 3 лет назад было принято решение о прохождении сертификации по ISO 27001, которая покажет соответствие наших процессов международным стандартам по информационной безопасности. К этому также подтолкнуло то, что один из наших крупных клиентов в рамках очередного аудита запросил пакет документов, включающий действующий сертификат. Стало очевидно, что нам пора пройти сертификацию, которая закроет множество вопросов по безопасности. Мы поставили себе такую цель и обратились к «Изи Штандарт». Выбрали их, исходя из рекомендаций и отзывов.





После начала сотрудничества нам выслали необходимые документы и требования, чтобы мы начали подготовку. «Изи Штандарт» предоставили инструкции и помогали на всех этапах работы. Весь процесс получения сертификата занял около 5−6 месяцев. Работы было проделано много, но большую часть взяли на себя сотрудники «Изи Штандарт».

Мы изначально приняли решение обратиться за помощью в компанию, так как ни у кого из сотрудников не было опыта прохождения сертификации. Лучше не тратить время и ограниченные ресурсы на попытки самостоятельно разобраться во всех тонкостях процессов. Проще обратиться к профессионалам, а самим уделить внимание более важным делам в компании. У нас бы сертификация заняла в разы больше времени и неизвестно, какие были бы результаты.

Полученный сертификат помог открыть новые возможности для нашего бизнеса. Во-первых, мы без проблем проходим внешние ИБ-аудиты от клиентов, и наличие сертификата очень помогло в этом. При его отсутствии мы бы точно лишились некоторых партнеров. Во-вторых, у нас был радикально изменен подход ко многим процессам внутри компании.

С «Изи Штандарт» все процедуры проходили гладко. Опытные и грамотные специалисты быстро отвечали на возникшие вопросы (а их было много) и предоставляли необходимую помощь. После получения сертификата мы продолжили сотрудничество и совместно с ними проходили необходимые ежегодные аудиты. Например, в этом году прошли полную ресертификацию всего за 2 месяца.