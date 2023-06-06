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Как получить разрешение на параллельный импорт товара в Беларусь? Правительство объяснило правила для бизнеса
06.06.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня официально опубликовано
Согласно постановлению, в подобные перечни без согласия правообладателей будут включать продукцию, которая является существенно важной для внутреннего рынка: дефицитные или необходимые для «повышения внутренней устойчивости экономики» товары, а также те из них, аналогов которых в нашей стране мало либо вовсе нет.
Заинтересованным организациям придется обосновать необходимость включения товара в перечень, в том числе указывая данные об объеме импорта продукции и ожидаемом эффекте от попадания ее в список.
Предложения о включении тех или иных товаров в перечни будут готовить госорганы и организации, подчиненные президенту и Совмину, Национальная академия наук, а также местные власти — областные исполнительные комитеты и Мингорисполком. При этом будут учитываться и обращения физических и юридических лиц. То есть бизнес вполне может обратиться в госорганы, если у него будет такая необходимость.
Перечень будет вести и публиковать Министерство антимонопольного регулирования и торговли — его должны будут разместить в открытом доступе на сайте ведомства.
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Как получить разрешение на параллельный импорт товара в Беларусь? Правительство объяснило правила для бизнеса
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