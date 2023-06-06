Как получить разрешение на параллельный импорт товара в Беларусь? Правительство объяснило правила для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Сегодня официально опубликовано постановление Совета Министров Беларуси № 365 от 3 июня 2023 года «О порядке формирования, определения и ведения перечней товаров». Суть документа в том, что он устанавливает правила для организации параллельного импорта. Напомним, что еще в начале года был принят закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», который уже давал право осуществлять поставки продукции без согласия владельцев товарного знака. Теперь есть механизм, который позволит «заинтересованным организациям» расширять перечень товаров для параллельного импорта.

Согласно постановлению, в подобные перечни без согласия правообладателей будут включать продукцию, которая является существенно важной для внутреннего рынка: дефицитные или необходимые для «повышения внутренней устойчивости экономики» товары, а также те из них, аналогов которых в нашей стране мало либо вовсе нет.

Заинтересованным организациям придется обосновать необходимость включения товара в перечень, в том числе указывая данные об объеме импорта продукции и ожидаемом эффекте от попадания ее в список.

Предложения о включении тех или иных товаров в перечни будут готовить госорганы и организации, подчиненные президенту и Совмину, Национальная академия наук, а также местные власти — областные исполнительные комитеты и Мингорисполком. При этом будут учитываться и обращения физических и юридических лиц. То есть бизнес вполне может обратиться в госорганы, если у него будет такая необходимость.

Перечень будет вести и публиковать Министерство антимонопольного регулирования и торговли — его должны будут разместить в открытом доступе на сайте ведомства.