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Россия и Беларусь разработают план сотрудничества в сфере инфобезопасности

08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь разработают план сотрудничества в сфере инфобезопасности
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обеспечение безопасности Союзного государства обсудили в Минске. Там прошла встреча главы Совбеза России Николая Патрушева с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
«Нерассмотренных вопросов не осталось. За скобками ничего не осталось. По другому у стратегических партнеров быть и не может. Сегодняшняя работа послужит дальнейшим шагом по укреплению стратегического партнерства и развитию наших связей», – отметил Вольфович.

Сотрудничество в сфере безопасности Беларусь и Россия будут развивать всесторонне. Акцент – на информационную сферу. Основные направления закрепят в плане на ближайшие три года.

Встречи руководителей Советов Безопасности России и Беларуси проходят каждый год.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла встреча главы Совбеза России Николая Патрушева с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.
 
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