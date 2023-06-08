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Россия и Беларусь разработают план сотрудничества в сфере инфобезопасности
08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обеспечение безопасности Союзного государства обсудили в Минске. Там прошла встреча главы Совбеза России Николая Патрушева с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.
Сотрудничество в сфере безопасности Беларусь и Россия будут развивать всесторонне. Акцент – на информационную сферу. Основные направления закрепят в плане на ближайшие три года.
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В Минске прошла встреча главы Совбеза России Николая Патрушева с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.
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