Россия и Беларусь разработают план сотрудничества в сфере инфобезопасности

Сотрудничество в сфере безопасности Беларусь и Россия будут развивать всесторонне. Акцент – на информационную сферу. Основные направления закрепят в плане на ближайшие три года.



Встречи руководителей Советов Безопасности России и Беларуси проходят каждый год.