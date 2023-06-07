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Мишустин и Головченко отметили положительный результат в торговле России и Беларуси

07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мишустин и Головченко отметили положительный результат в торговле России и Беларуси
 Фото: Правительство России

Экономическое сотрудничество России и Беларуси активно развивается, за 2022 год объем взаимной торговли вырос на 12%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин открывая в Сочи двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко, передает ТАСС.

«В прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн российских рублей, или 111 млрд белорусских рублей», – сказал председатель российского правительства, добавив, что «в январе-апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей».

В свою очередь Головченко подчеркнул, что к «осязаемому положительному результату в двусторонней торговле» привела дружба президентов и народов двух стран.

«Эти показатели неслучайны, это результат всех тех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить выход на такие показатели», – отметил белорусский премьер, добавив, что Беларусь нацелена на совместную работу по защите рынка Союзного государства.

По словам Мишустина, особое внимание уделяется взаимодействию в промышленности двух стран. В рамках межправительственного соглашения о кооперации было утверждено 16 совместных проектов на сумму 80 млрд российских рублей, что эквивалентно 3 млрд белорусских. Речь идет о сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники. Глава российского правительства напомнил, что в июле на международную промышленную выставку ожидается большая бизнес-делегация с участием белорусских регионов.

Мишустин также отметил усилия Москвы и Минска по углублению интеграции в евразийском регионе. Он выразил уверенность в том, что решения, которые будут приняты в Сочи, послужат повышению устойчивости экономик и помогут создать новые точки роста в интересах бизнеса и граждан Союзного государства.

По словам главы российского кабмина, наращиванию интеграционного взаимодействия двух стран способствуют постоянные контакты двух премьеров. Так, по линии правительств была налажена системная работа по выполнению 28 союзных программ.

«Полностью выполнено 10 программ, введено в эксплуатацию пять информационных систем. Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено 80%. Это очень неплохой результат», – подчеркнул Мишустин, поблагодарив коллег с обеих сторон за профессиональную работу.

По словам Головченко, он хотел бы поднять вопросы взаимного признания
электронной цифровой подписи, а также обсудить снятие других препятствий, которое позволило бы двигаться по намеченному пути.

«Уверен, что мы сможем встроиться в новые тренды цифровой трансформации России, оперативно решив вопросы, которые еще остаются», – сказал белорусский премьер.

Он также напомнил о начале реализации серьезных проектов в области станкостроения, микроэлектроники, авиастроения.

«По микроэлектронике, вы знаете, у нас уже есть межправительственное соглашение, сейчас идет его наполнение. В авиастроении мы сейчас очень серьезно активизировались после визита заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова в Беларусь, где мы достигли определенных соглашений», – отметил Головченко.

Белорусский премьер дал высокую оценку активному взаимодействию с российскими регионами. Так, в Сочи он уже провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

«Именно в рамках таких визитов куется скелет наших отношений, устанавливаются новые связи, находятся новые проекты на региональных уровнях, устанавливаются и
реализуются культурно-образовательные связи», – подчеркнул Головченко.

В Сочи пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав
правительств СНГ. Программа рассчитана до 9 июня.



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Теги: Минск
 
 
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