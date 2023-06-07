Мишустин и Головченко отметили положительный результат в торговле России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономическое сотрудничество России и Беларуси активно развивается, за 2022 год объем взаимной торговли вырос на 12%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин открывая в Сочи двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко, передает ТАСС .

«В прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн российских рублей, или 111 млрд белорусских рублей», – сказал председатель российского правительства, добавив, что «в январе-апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей».

В свою очередь Головченко подчеркнул, что к «осязаемому положительному результату в двусторонней торговле» привела дружба президентов и народов двух стран.

«Эти показатели неслучайны, это результат всех тех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить выход на такие показатели», – отметил белорусский премьер, добавив, что Беларусь нацелена на совместную работу по защите рынка Союзного государства.