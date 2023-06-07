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Мишустин и Головченко отметили положительный результат в торговле России и Беларуси
07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экономическое сотрудничество России и Беларуси активно развивается, за 2022 год объем взаимной торговли вырос на 12%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин открывая в Сочи двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко, передает
«В прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн российских рублей, или 111 млрд белорусских рублей», – сказал председатель российского правительства, добавив, что «в январе-апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей».
В свою очередь Головченко подчеркнул, что к «осязаемому положительному результату в двусторонней торговле» привела дружба президентов и народов двух стран.
«Эти показатели неслучайны, это результат всех тех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить выход на такие показатели», – отметил белорусский премьер, добавив, что Беларусь нацелена на совместную работу по защите рынка Союзного государства.
Мишустин также отметил усилия Москвы и Минска по углублению интеграции в евразийском регионе. Он выразил уверенность в том, что решения, которые будут приняты в Сочи, послужат повышению устойчивости экономик и помогут создать новые точки роста в интересах бизнеса и граждан Союзного государства.
По словам главы российского кабмина, наращиванию интеграционного взаимодействия двух стран способствуют постоянные контакты двух премьеров. Так, по линии правительств была налажена системная работа по выполнению 28 союзных программ.
По словам Головченко, он хотел бы поднять вопросы взаимного признания
«Уверен, что мы сможем встроиться в новые тренды цифровой трансформации России, оперативно решив вопросы, которые еще остаются», – сказал белорусский премьер.
Он также напомнил о начале реализации серьезных проектов в области станкостроения, микроэлектроники, авиастроения.
«По микроэлектронике, вы знаете, у нас уже есть межправительственное соглашение, сейчас идет его наполнение. В авиастроении мы сейчас очень серьезно активизировались после визита заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова в Беларусь, где мы достигли определенных соглашений», – отметил Головченко.
Белорусский премьер дал высокую оценку активному взаимодействию с российскими регионами. Так, в Сочи он уже провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
В Сочи пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав
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Встреча глав правительств двух стран состоялась в Сочи.
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