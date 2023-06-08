Кредитование бизнеса: что, где и по какой цене? Update ситуации на рынке с экспертами БНБ-Банка

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский

Для чего бизнес просит финансирование и у каких компаний сейчас есть возможность его получить? Насколько доступны кредиты в валюте и смогут ли компании распоряжаться этими деньгами? Поговорили с экспертами БНБ-Банка . Заместитель Председателя Правления Алеся Фролова и начальник управления корпоративного банкинга Алеся Цырткова рассказали, как сейчас обстоят дела в сфере финансирования бизнеса.

«При получении финансирования в долларах бизнесу надо подумать: а что он с ним будет делать?»

— Последние два года бизнесу было непросто получить финансирование — иностранные инвестиции были недоступны, а многие банки сократили кредитование юрлиц до более стабильных времен. Какова ситуация сейчас?

— Сейчас мы, наоборот, видим, что банки активизировались. И, в принципе, получить финансирование для бизнеса — не проблема. Но важно отметить, что банки делают явный акцент на финансировании в белорусских рублях, ведь далеко не все могут предоставить средства в валюте.

— Как изменился спрос со стороны бизнеса? Какие тенденции вы отмечаете?

— У бизнеса активизировались контакты в сторону стран Востока и Российской Федерации. Естественно, запросов на финансирование появляется еще больше в белорусских или российских рублях.

У тех же, чей бизнес активно связан с западными странами, все еще остается потребность в привлечении средств в валюте. Такие компании сейчас могут испытывать недостаток необходимого кредитного плеча. Особенно это касается финансирования в евро. Если бизнес работает с Европой и активно пользуется кредитными линиями в евро, то при их возобновлении или продлении могут возникать определенные проблемы. Банковский сектор сейчас редко предлагает финансирование в евро.

С финансированием в долларах сейчас немного проще, есть больше возможностей. Но при получении финансирования в валюте бизнесу надо подумать: а что он с ним будет делать? Сможет ли он им распорядиться, отправить поставщикам и оплатить контракты?

Поэтому и спрос на финансирование в валюте обусловлен не только расширением контактов с Россией и странами СНГ. Большую роль играет и невозможность получать валютные кредиты во многих белорусских банках и затем распоряжаться этими деньгами.

— Но такая ситуация не во всех банках? В БНБ-Банке, например, есть возможность?

— В этом как раз сильная сторона БНБ-Банка. У нас можно направлять переводы в более чем 70 стран по всему миру — и в разных валютах: евро, доллар США, российский рубль, китайский юань и прочее.

При получении валютной ВКЛ (возобновляемая кредитная линия — прим. «Про бизнес»), у бизнеса есть возможность провести платеж в нужной валюте в другие страны. Можно не только получить средства, но и использовать их — подход в этом вопросе комплексный.

К тому же при использовании возобновляемой кредитной линии у бизнеса есть своего рода запас по времени. Можно погасить ее не по тому курсу, который предлагает банк в момент совершения платежа контрагенту, а в тот момент, который удобен и выгоден для клиента. Если у компании есть ожидания относительно динамики курса, можно спокойно подождать и купить валюту позже: например, через несколько дней или даже недель.





— Для каких целей чаще всего бизнесу требуется финансирование ?

— Традиционно бизнес берет кредиты на ведение текущей деятельности и закрытие потребностей или кассовых разрывов — например, на внесение предоплаты по контрактам.

Также одной из главных целей обращений в банк является рефинансирование текущих кредитов на более выгодных условиях. Мы понимаем важность этого запроса для наших клиентов и активно работаем, чтобы предложить комплексное и наиболее выгодное решение.

В то же время мы наблюдаем, что у многих компаний есть и определенный рост. Появляются дополнительные ветки: новые каналы сбыта, крупные контрагенты. Происходит перераспределение на многих рынках, могут высвобождаться отдельные ниши, контракты, по которым надо быстро оплатить часть продукции. Для реализации этого потенциала развития и требуется привлечение финансирования.

После долгой паузы наконец-то стали поступать запросы на финансирование на приобретение недвижимости или иных основных средств. Если еще год назад бизнес был в режиме ожидания и таких запросов почти не было, то сейчас мы видим, что пошли заявки на долгосрочное финансирование с целью приобретения активов.

— За счет чего БНБ-Банку удается находить средства для финансирования бизнеса?

— Играет роль комбинация двух факторов:

активная позиция по привлечению средств. БНБ-Банк — это коммерческий банк, средства мы привлекаем с рынка. В основном, речь идет о депозитах на действительно рыночных условиях — по неснижаемому остатку, отзывности, операционному сопровождению;

БНБ-Банк является активным оператором в международных расчетах, формируются достаточно внушительные суммы остатков на текущих счетах. Это позволяет активно финансировать бизнес в валюте.

БНБ-Банк привлекает также и прямое иностранное финансирование. В мае 2023 года БНБ-Банк заключил соглашение с фондом Triodos Fair Share Fund, которым управляет Triodos Investment Management, о продлении ранее привлеченных синдицированных кредитов на общую сумму 5 миллионов евро.

Полученные средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса в Беларуси. На средства смогут претендовать компании, которые в сложившихся экономических условиях нуждаются в особенной поддержке.





— Каким требованиям должен соответствовать бизнес, чтобы иметь возможность претендовать на получение финансирования в БНБ- банке?

— В первую очередь мы ориентированы на частный бизнес, на компании, которые работают более одного года на рынке, со стабильным финансовым положением, которые могут обслуживать свои долги.

Если речь идет о финансировании на более крупные суммы и длительные сроки, потребуется залог в виде каких-либо материальных активов, имущества, недвижимости.

Процент одобрения заявок на финансирование от бизнеса — высокий. Доля отказов составляет всего пару процентов.

— Почему бизнес обращается за финансированием в БНБ-Банк? Какие условия привлекают компании?

— Важное преимущество БНБ-Банка в работе со средним и крупным сегментом бизнеса — скорость. От заявки до получения компанией средств на суммы в пределах 500 тыс.-1 млн проходит до одной недели, решение принимается за считанные дни. Мы работаем через систему предодобрения и очень быстро можем дать клиенту ответ, готовы ли сотрудничать. Далее происходит техническое оформление сделки.

Сейчас мы готовы финансировать на условиях даже ниже рынка и на длительные сроки.

Также БНБ-Банк обычно принимает оценку залога, которую дает нам клиент. Лишь в некоторых случаях мы просим у клиента независимую стороннюю оценку. Это сокращает и скорость, и расходы на получение финансирования.

И главное — мы всегда работаем с бизнесом быстро и комплексно. Изучаем и понимаем запрос компании, нюансы и потребности. Мы знаем, что важно клиенту, — и находим оптимальное предложение, оказываем услугу в формате «все включено».

— Какую динамику в вопросах привлечения финансирования вы ожидаете в дальнейшем?

— Конечно, может происходить все, что угодно.

Сейчас мы говорим о наиболее подходящем периоде для привлечения финансирования. Исторически так дешево в Беларуси кредиты (как в рублях, так и в валюте) никогда не стоили.

Поэтому, по нашим оценкам, сейчас уникальный момент, которым надо пользоваться. Неизвестно, как долго он продлится.