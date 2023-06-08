Около тысячи белорусских тракторов планируют собрать в этом году на Кубани

«А лифты могилевские? Они же тоже уже бренд. И надежный, качественный. Не думаю, что раскрою секрет, если скажу, что мы сегодня обсуждаем совместное производство лифтов на территории края», – отметил Вениамин Кондратьев.



Также стороны обсудили товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем. Роман Головченко отметил: он составил 150%. Республика и российский регион за четыре месяца этого года наторговали на 200 миллионов долларов.