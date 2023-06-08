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Около тысячи белорусских тракторов планируют собрать в этом году на Кубани

08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около тысячи белорусских тракторов планируют собрать в этом году на Кубани
 Официальный телеграм-канал главы администрации Краснодарского края

Беларусь и Краснодарский край продолжат развивать совместное сборочное производство. Об этом договорились в Сочи премьер-министр республики Роман Головченко и глава российского региона Вениамин Кондратьев.

В этом году в Краснодарском крае должны выпустить тысячу белорусских тракторов. В регионе действуют привлекательные условия для производителей Беларуси, а это делает доступной технику для местных фермеров.

«Сегодня мы обсудили, как интенсифицировать работу по схожему алгоритму в части пассажирского транспорта – это автобусы с большой вместимостью на газомоторном топливе. И, конечно, весь белорусский электротранспорт тоже представлен. Есть контракты на поставку троллейбусов. В середине лета прибудет белорусский трамвай на тестовую эксплуатацию, надеемся, что за этим последуют поставки. Интерес проявлен и к электробусам», – заявил Роман Головченко.

«А лифты могилевские? Они же тоже уже бренд. И надежный, качественный. Не думаю, что раскрою секрет, если скажу, что мы сегодня обсуждаем совместное производство лифтов на территории края», – отметил Вениамин Кондратьев.

Также стороны обсудили товарооборот между Беларусью и Краснодарским краем. Роман Головченко отметил: он составил 150%. Республика и российский регион за четыре месяца этого года наторговали на 200 миллионов долларов.



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Беларусь и Краснодарский край продолжат развивать совместное сборочное производство.
 
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