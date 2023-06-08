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Около тысячи белорусских тракторов планируют собрать в этом году на Кубани
08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный телеграм-канал главы администрации Краснодарского края
Беларусь и Краснодарский край продолжат развивать совместное сборочное производство. Об этом договорились в Сочи премьер-министр республики Роман Головченко и глава российского региона Вениамин Кондратьев.
В этом году в Краснодарском крае должны выпустить тысячу белорусских тракторов. В регионе действуют привлекательные условия для производителей Беларуси, а это делает доступной технику для местных фермеров.
«А лифты могилевские? Они же тоже уже бренд. И надежный, качественный. Не думаю, что раскрою секрет, если скажу, что мы сегодня обсуждаем совместное производство лифтов на территории края», – отметил Вениамин Кондратьев.
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Беларусь и Краснодарский край продолжат развивать совместное сборочное производство.
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