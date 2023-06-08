Источник материала: ИноСМИ

Все чаще люди предпочитают жизни в мегаполисе тихую, спокойную деревушку, где можно построить собственный дом, разбить огород и заниматься личным хозяйством. Самое важное здесь – строительство комфортного дома, и часто владелец участка стремится возвести его самостоятельно. А если навыков и умений для этого не хватает? Это вовсе не повод бросать заветную мечту – к Вашим услугам целый рейтинг компаний по строительству каркасных домов.

Мы понимаем, что выбрать подрядную организацию для строительства дома Вашей мечты – это непросто. По этой причине мы составили собственный список из 10 организаций, которым можно доверять. Перед этим давайте поговорим подробнее о том, чего стоит ждать при строительстве каркасного дома.

Рейтинг компаний по строительству каркасных домов для постоянного проживания

Предлагаем Вам ознакомиться с рейтингом строительных фирм Минска, составленным на основе наших исследований. Мы не просто приводим получившийся топ – каждая компания детально рассматривается, мы рассказываем Вам обо всех особенностях и преимуществах фирм.

По итогу, наш топ-10 выглядит следующим образом:

1. Строительная компания «Зодчий». Старейший и самый опытный производитель на рынке. Здесь помогут подобрать участок, дав собственный отзыв о выбранной территории, а также помогут оформить кредит. Зодчий – постоянный участник топа, ведь существует организация уже больше 25 лет.

2. «Karkas-stroi». В рейтинге компаний по строительству каркасных домов эта фирма лидирует. Для комфорта клиентов здесь предлагается рассрочка под 0%, а расчет стоимости работ проводится бесплатно. Компания проводит все работы под ключ, а также занимается возведением кровли и фундамента отдельно. На сайте предусмотрен удобный строительный калькулятор, и это делает фирму настоящей жемчужиной нашего рейтинга.

3. «Элит Каркас Строй». Особенность, за которую мы поставили их на третье место нашего топа – собственная уникальная технология возведения дома, с которой строительство занимает минимум времени. Еще один постоянный принцип работы фирмы – использование высококачественных стройматериалов и относительно долгая гарантия на готовое здание.

4. «КаркасСервисБай». Проживание в доме от «КаркасСервисБай» – это настоящий комфорт, свежий воздух и легкость обслуживания здания. Фирма регулярно появляется в рейтингах на основании большого количества отзывов, ведь существует она с 2009 года. Бесплатная консультация на начальном этапе сотрудничества, расчет стоимости и количества материалов и гарантия на дома до 10 лет – все это позволяет им попасть и в наш рейтинг!

5. «Хочу Дом». Прочность готового здания и высокое качество используемых материалов – кредо фирмы, а основательный подход к работе делает будущее проживание в доме беспроблемным. Рассчитывать на минимальные сроки проведения работ здесь не стоит, а в итоге Вы получите настоящую крепость с гарантией 10 лет.

6. «Модультехнострой». Наш рейтинг пополняет еще одна компания, которая работает в Минске и других регионах. Это одна из немногих фирм, которая сама строит дома и добывает для них древесину. Ее доставка до объекта бесплатно.

7. СК «Теремъ». Одна из немногих организаций в рейтинге, которая строит жилье и для обывателей, и для медийных персона. Качество работ впечатляет, а гарантия составляет до 15 лет. Все это позволяет безоговорочно доверять СК «Теремъ», а заказчики компании остаются довольны результатом.

После изучения нашего топа выбор подрядной организации для возведения дома Вашей мечты значительно упростится. Вы можете выбрать несколько фирм и обратиться в каждую для составления проекта и расчета стоимости, а можете положиться на наше экспертное мнение и выбрать кого-то с первых позиций списка.

Как составлялся топ строительных компаний?

Составляя подборку, мы старались учесть самое важное и ориентировались на несколько ключевых параметров – на мнения клиентов компании, на срок присутствия фирмы на строительном рынке, на озвучиваемые цены и сроки выполнения работ.

Мы рассматривали отзывы тех, кто уже успел заказать строительство каркасного здания, и чей заказ был выполнен. Это самый надежный метод составить точный рейтинг – люди всегда делятся своими отзывами, если остались недовольны работой подрядчика и не скупятся на теплые слова, если каркасный дом оправдал их надежды, а проживание в нем – это настоящий комфорт для всех членов семьи.

Продолжительная история развития компании и постоянный поток заказов – это тоже хорошие знаки: на нее можно положиться. В нашем рейтинге Вы увидите организации, которые давно существуют на строительном рынке.

Не менее важны цены и сроки, которые компания озвучивает при обсуждении проекта. Многие клиенты связывают их напрямую с качеством оказания услуг, поэтому опасаются, если строитель обещает готовый каркасный дом для постоянного проживания уже через месяц, озвучивая разумную стоимость его возведения. Все индивидуально, и подобные сроки вполне реальны. Всегда старайтесь пообщаться с представителями строительных компаний и задать все интересующие Вас вопросы.